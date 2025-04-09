Ekrem İmamoğlu'nun Duruşmasının Yeri Değişti - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'nun Duruşmasının Yeri Değişti

Ekrem İmamoğlu\'nun Duruşmasının Yeri Değişti

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasının Silivri'deki bir duruşma salonuna alındığını ve bu durumun kendisine Ergenekon duruşmalarını hatırlattığını belirtti.

09.04.2025 16:30  Güncelleme: 17:16
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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Ekrem Başkan'ın Akın Gürlek'e yönelik sözleri gerekçe gösterilerek, 11 Nisan 2025'te Çağlayan Adliyesi'nde yapılacak duruşması, Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 No'lu duruşma salonuna alındı. Ben bu salonu Ergenekon duruşmalarından hatırlıyorum. Filmin başı aynı, sonu da aynı olacak" ifadesini kullandı.

Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından açılan davanın görüleceği duruşma yerinin değiştirildiğini bildirdi.

Günaydın, şunları kaydetti:

"Ekrem Başkan'ın Akın Gürlek'e yönelik sözleri gerekçe gösterilerek 11 Nisan 2025'te Çağlayan Adliyesi'nde yapılacak duruşması, Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 Nolu duruşma salonuna alındı. Ben bu salonu Ergenekon duruşmalarından hatırlıyorum. Filmin başı aynı, sonu da aynı olacak!"

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'nun Duruşmasının Yeri Değişti - Son Dakika

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