Ekrem İmamoğlu protestosunda tutuklanan üniversite öğrencisi ve diğer şüphelilere hapis istemi - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu protestosunda tutuklanan üniversite öğrencisi ve diğer şüphelilere hapis istemi

KADIKÖY'de, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında başlayan izinsiz gösteriler sırasında gözaltına alınıp tutuklanan, kronik kalp ve böbrek hastası olduğu belirtilen üniversite öğrencisi Esila Ayık ile aynı gösteride tutuklanan Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan hakkında 'Cumhurbaşkanına...

13.05.2025 12:29
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KADIKÖY'de, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında başlayan izinsiz gösteriler sırasında gözaltına alınıp tutuklanan, kronik kalp ve böbrek hastası olduğu belirtilen üniversite öğrencisi Esila Ayık ile aynı gösteride tutuklanan Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan hakkında 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlenen izinsiz protesto gösterilerinde gözaltına alınan Esila Ayık ile aynı eylemde tutuklanan Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 8 Nisan Salı günü saat 19.00 sıralarında Kadıköy'de bulunan Festival Park Etkinlik alanında 'Gençlik Dayanışma Sahnesinde Buluşuyoruz' konulu programa katılan ve ellerinde suç içerikli pankart ve dövizleri tutup fotoğraf çektiren kişilerin, Arda Öğüşlü, Mehmet Efe Erdoğan ve Esila Ayık olarak tespit edildiğinin ihbar edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi. Şüphelilerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı'na yönelik ifadelerin yer aldığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın silüetinin olduğu dövizleri ellerinde tutarak fotoğraf çektirdikleri belirtildi. İddianamede, 8 Nisan 2025 tarihli görüntü izleme ve tespit tutanağıyla şüphelilerin pankart ve dövizlerle fotoğraf çektirdiklerine dair görüntülerin yer aldığı da kaydedildi.

'PROGRAMA ÇEKMEK AMACIYLA GİTTİM'

Esila Ayık savunmasında, "Programa fotoğraf çekmek amacıyla gittim. Alanda pankartı tanımadığım birinden aldım ve elimde tuttum. Herhangi bir kişi beni zorlamadı. O ortamda fotoğrafımın olmasını istediğim için fotoğraf cektirdim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

'KONSER İÇİN GİTTİM'

Arda Öğüşlü ise savunmasında, " 'Gençlik Dayanışma Sahnesinde Buluşuyoruz' konulu programa konser için katıldım. Yağız olarak hatırladığım kişi elime pankartı verdi. Ben de havaya kaldırarak tuttum, suç teşkil ettiğini bilmiyordum. Arkadaşlarımın ısrar etmesi üzerine gittim. Yüzüme taktığım baffi (maske şeklindeki bez parçası) havanın soğuk olması nedeniyle taktım. Suçlamaları kabul etmiyorumö dedi. Mehmet Efe Erdoğan ise savunmasında, " 'Gençlik Dayanışma Sahnesinde Buluşuyoruz' konulu programa konser için katıldım. Görüntü tespit tutanaklarındaki kahverengi sırt çantalı kişi benim. Tanımadığım bir şahıs elime pankartı verdi. Pankartı okumadım. Arda isimli arkadaşım da vardı. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

1 YIL 2 AYDAN 4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

İddianamede şüphelilerin hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' eyleminden dolayı kovuşturma izni verildiği, yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, şüphelilerin yukarıda belirtilen paylaşımı Cumhurbaşkanını tahkir kastıyla yaptığı, paylaşımının düşünce ve eleştiri özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği, şüphelilerin, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işlediklerinin delillerle tüm soruşturma dosyası kapsamından anlaşıldığı belirtilerek, ayrı ayrı 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamenin gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından 3 şüphelinin de yargılanmasına başlanacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu protestosunda tutuklanan üniversite öğrencisi ve diğer şüphelilere hapis istemi - Son Dakika

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