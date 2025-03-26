Ekrem İmamoğlu Silivri'de Ziyaret Edildi - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu Silivri'de Ziyaret Edildi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı avukat Ece Güner, tutuklu İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Güner, İmamoğlu'nun güçlü olduğunu ve milletinin desteğiyle yalnız olmadığını vurguladı.

26.03.2025 18:12  Güncelleme: 21:54
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(ANKARA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı avukat Ece Güner, Silivri'de İmamoğlu'nu ziyaret etti. Güner, "Başkanımız her zamanki gibi güçlü. Milletinin desteğini hissetmek ona büyük bir güç veriyor. Her seferinde 'Milletime emanetim' diyor. ve biliyoruz ki milletimiz onu burada, Silivri'de, cezaevinde asla yalnız bırakmayacak" dedi.

Avukat Ece Güner, tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti. Güner, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbulluların üç kez açık ara seçtiği, 16 milyon kişinin oyuyla göreve gelen belediye başkanının cezaevinde olması, mesnetsiz iddialar ve birkaç gizli tanığın duyumlarıyla yargılanması gerçekten ağır geliyor. Çok üzgün ve kızgınım. Demokrasimize ve hukuk devletimize büyük bir ayıp gerçekten. Başkanımız her zamanki gibi güçlü. Milletinin desteğini hissetmek ona büyük bir güç veriyor. Her seferinde 'Milletime emanetim' diyor. ve biliyoruz ki milletimiz onu burada, Silivri'de, cezaevinde asla yalnız bırakmayacak. Çok dirençli ve çok çalışkan. Şimdiden gelecekteki reformlar üzerine yoğun şekilde çalışıyor. Cumhurbaşkanı olduğunda nasıl daha güçlü, daha demokratik, daha mutlu ve daha zengin bir Türkiye inşa edeceğini planlıyor.

Şu an aklında en önemli konulardan biri var ve bunu derinden düşünüyor. En çok gençlerimize üzülüyor. Bana, gençlerimize ve tüm ülkemize bu mesajını iletmemi istedi. 'Gençlerimiz, yalnızca barışçıl bir şekilde anayasal gösteri haklarını kullansın.' Ancak bunun karşılığında maruz kaldıkları muamele, gözaltılar ve ne yazık ki birçok tutuklama, Ekrem Başkanımız tarafından en şiddetli şekilde kınanıyor. 'Gençlerimiz sadece gösteri haklarını kullanmıştır' diyor."

Avukat Güner, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbulluları Cumartesi günü saat 12: 00'de Maltepe'de yapacağı mitinge davet ettiğini duyurdu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu Silivri'de Ziyaret Edildi - Son Dakika

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