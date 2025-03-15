Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da Coşkuyla Karşılandı

CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, memleketi Trabzon'da kalabalık bir destekleyici toplulukla karşılandı. Vatandaşlar, ekonomik zorluklardan ve erken seçim talebinden bahsederek İmamoğlu'na olan desteklerini dile getirdi.

15.03.2025 21:17  Güncelleme: 21:55
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Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: : Umut Emre GÖKBULUT

(TRABZON) CHP'nin ön seçimle belirlenecek cumhurbaşkanı aday adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu memleketi Trabzon'da coşkuyla karşılandı. Ortahisar Belediyesi önünde İmamoğlu'nun konuşmasını bekleyen vatandaşlar görüşlerini ANKA'ya anlattı. Bir vatandaş, "Adamın biri ben ekonomistim diyor ya, geçsin ekonominin başına da adam gibi işini yapsın İmamoğlu ile uğraşana kadar. İmamoğlu'nun sonuna kadar arkasındayız. İnşallah bu gidecek. Yetti artık. Milleti çok bunalttı." derken, bir başka vatandaş da "Bıktık, bıktık. Gına geldi bize onu görmekten. Erken seçim olacak. Erken seçim istiyoruz. Yeter artık bıçak kemiğe dayandı. Alıp yiyemiyoruz. Ne olacak bizim halimiz böyle? Kurtaracaksa İmamoğlu kurtaracak bizi" dedi.

Ankara'daki programını tamamlayan CHP'nin ön seçimle belirlenecek cumhurbaşkanı aday adayı, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart Pazar günü yapılacak ön seçim çalışmaları kapsamında memleketi Trabzon'a geldi. Trabzon Havalimanı'nda coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan İmamoğlu'na partililer tarafından yoğun ilgi gösterildi. "Cumhurbaşkanı İmamoğlu", "Halkın umudu İmamoğlu" sloganları atıldı. İmamoğlu'nun konuşma yapacağı Ortahisar Belediyesi önündeki meydan da kısa sürede tıklım tıklım doldu. İmamoğlu7nun konuşmasını bekleyen yurttaşlar da ANKA mikrofonuna duygu ve düşüncelerini dile getirdiler.

"İnşallah bu gidecek. Yetti artık. Milleti çok bunalttı"

Bir vatandaş, "Adamın biri ben ekonomistim diyor ya, geçsin ekonominin başına da adam gibi işini yapsın İmamoğlu ile uğraşana kadar. İmamoğlu'nun sonuna kadar arkasındayız. İnşallah bu gidecek. Yetti artık. Milleti çok bunalttı." derken, bir başka vatandaş da "Bıktık, bıktık. Gına geldi bize onu görmekten. Erken seçim olacak. Erken seçim istiyoruz. Yeter artık bıçak kemiğe dayandı. Alıp yiyemiyoruz. Ne olacak bizim halimiz böyle? Kurtaracaksa İmamoğlu kurtaracak bizi" dedi. Vatandaşların açıklamaları şöyle:

"Ya yok olacağız ya var olacağız"

"Tek çare Ekrem İmamoğlu. ya yok olacağız ya var olacağız. Gerçekten çok kötü durumlar geçiriyoruz. Artık üniversite öğrencileri hep boş. Öğretmenim. Öğrencilerim üç üniversite bitirdim işsiziz diyorlar. Onlara yüreğim dayanmıyor. Kendi adamlarını üniversiteyi bitirmeden ilkokul mezunu insanları işe aldılar. Bizim başarılarla mezun olan, puanları yüksek olan öğrencilerimiz hep işsiz. Çocuklar çaresiz, umudumuz Ekrem İmamoğlu."

"Artık insanlar aç kalmasın, sokaklarda kalmasın"

"Çocuklar geleceğimiz, umudumuz, yaşamımız. Tek çaremiz İmamoğlu. Bizden geçti, gençlerimiz için. Artık insanlar aç kalmasın, sokaklarda kalmasın. Umudumuz İmamoğlu"

"Ben bir emekliyim. Seksen yaşıma geldim. Eğer buradaysam çok şey demektir."

" Samsun'dan onun için geldik. Destekliyoruz sonuna kadar."

"Türkiye kazanacak."

"Çok mutluyum. Ben köyden geliyorum. İmamoğlu'nu görmek için uzak köylerden geldim. İlle de başaracağız, ille de oy vereceğiz ve başaracağız."

"İmamoğlu'nu bütün benliğimle seviyorum. Onun için zaten varız. Hep beraber varız."

"Umut ışığı yaktı bize, umut. Heyecanımız tavan. "

"İmamoğlu gelince Cumhurbaşkanı'nın görevi neymiş onu öğretecek"

"Duygularım çok yoğun hem de ağlayacak kadar. Yeter ki İmamoğlu gelsin başımızın tacı olsun. Adaleti, hukuku anlamayanlara, bakanlarımıza hukuku öğretsin. Bunu istiyor, bunu arzu ediyorum. Hukuku öğrensinler, yaşamayı öğrensinler. Biz de Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanı nasıl olunur onu öğretelim. İmamoğlu gelince Cumhurbaşkanı'nın görevi neymiş onu öğretecek. Onun gibi bencil olmayacak. Söyleyecek çok şey var da, İmamoğlu gelecek bunları öğretecek öğrenmeyenlere. Adamın biri ben ekonomistim diyor ya, geçsin ekonominin başına da adam gibi işini yapsın İmamoğlu ile uğraşana kadar. Söylenecek çok söz var... İmamoğlu'nun arkasındayız, sonuna kadar arkasındayız. İnşallah bu gidecek. Bu yetti artık. Milleti çok bunalttı."

"Bıktık, bıktık. Gına geldi bize onu görmekten"

"Çok mutluyuz. Memleketlimizin her zaman arkasındayız. "

Trabzon'un salonuna bizi kabul etmediler ama bizim yerimiz salonlar değil alanlardır."

"Duygularım gökyüzünde. Ekrem İmamoğlu bizi kurtaracak. Emeklileri kurtaracak."

"İmamoğlu bizim gururumuz, tek umudumuz. Türkiye için tek umudumuz İmamoğlu"

"Kurtarsın bizi artık. Bıktık, bıktık. Gına geldi bize onu görmekten. Erken seçim olacak. Erken seçim istiyoruz. Yeter artık bıçak kemiğe dayandı. Alıp yiyemiyoruz. Ne olacak bizim halimiz böyle? Kurtaracaksa İmamoğlu kurtaracak bizi"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da Coşkuyla Karşılandı - Son Dakika

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