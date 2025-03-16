(TRABZON)- İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, ön seçimi çalışmaları kapsamında memleketi Trabzon'da miting düzenledi. Yoğun bir katılımın olduğu mitinge, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ve parti örgütü tam kadro katıldı.

İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da miting düzenledi.

Miting sonunda Ekrem İmamoğlu Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse ile horon oynadı, Cumhuriyet Halk Partisi Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ve Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede de horona eşlik etti. İmamoğlu, miting esnasında ise konuşmasını kesip mitinge tam kadro katılan Giresun örgütüne teşekkür etti.

Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart'ta gerçekleştirilecek ön seçime ilişkin, "Sandığa attığınız her oy tek adam anlayışına karşı mücadelemizi gösterecek. Sandığa attığınız her bir oy tarihe yön verecek. Erken seçime hazır ve istekli olduğumuzu ispat edeceğiz. 23 yıldır bu ülkeyi yönetenlere soruyorum; bu canım Karadeniz'de, Samsun'dan Artvin'e, Rize'den Giresun'a, Trabzon'dan Ordu'ya bu kadar cennet bir parça niçin işsizliğin en yoğun olduğu iller oluyor. Niçin gençler buradan kaçarak gidiyor, niçin emekliler geçinebilmek için buralara geliyor. Karadeniz'in gençleri, çocukları, yaşlıları, engellileri, kadınları, erkekleri niçin zor durumda. Yatırım yok, refah yok. Milletin refahı bunların derdi değil. Karadeniz'in kaynaklarını bile peşkeş çekiyorlar. Trabzon'un, Rize'nin, Giresun'un derelerini HES projeleri ile kuruttular" diye konuştu.

Fuat Köse, "Giresun örgütü olarak Ekrem Başkana olan desteğimizi gösterdik. Ekrem Başkan asla yalnız yürümeyecektir. Bugün burada bir tarih yazıldı. 'CHP Başaracak Türkiye Kazanacak' sloganıyla çıktığımız bu yolda halkımızın ve ülkemizin umudu olan Ekrem Başkanımızın her zaman yanındayız" dedi.