- Suriyeli muhalif lider Ebu Muhammed el-Cevlani Şam'da
ŞAM - Suriyeli muhalif lider Ebu Muhammed el-Cevlani, Esad rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam'a gelerek, toprağı öptü.
Suriyeli muhalif lider Ebu Muhammed el-Cevlani, Esad rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam'a geldi. Şam'a gelmesinin ardından toprağı öpen el-Cevlani, tarihi Emevi Camii'ni ziyaret etti.
Son Dakika › Güncel › El-Cevlani Şam'a Gitti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?