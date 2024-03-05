El Nino'nun Etkisi Azalsa da Küresel İklimi Etkilemeye Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

El Nino'nun Etkisi Azalsa da Küresel İklimi Etkilemeye Devam Ediyor

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), El Nino hava olayının etkisinin azalmasına rağmen gelecek aylarda küresel iklimi etkilemeye devam edeceğini bildirdi. WMO'nun yayımladığı raporda, El Nino'nun etkisinin zayıfladığı ancak sıcaklıkları artırmaya devam edeceği ifade edildi. Mart, nisan ve mayıs aylarında tüm bölgelerde normalin üzerinde sıcaklıkların yaşanmasının beklendiği vurgulandı. WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo ise sera gazlarının bu durumun esas sorumlusu olduğunu belirtti.

05.03.2024 19:25  Güncelleme: 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), sıcaklıkların artmasına neden olan El Nino hava olayının etkisinin azalmasına rağmen gelecek aylarda küresel iklimi etkilemeye devam edeceğini bildirdi.

WMO tarafından El Nino hava olayına ilişkin yeni bir rapor yayımlandı.

Raporda El Nino'nun etkisinin 2023-2024 döneminde zirveye ulaştığı, şu anda giderek zayıfladığı ancak gelecek aylarda küresel iklimi etkilemeye ve sıcaklıkları artırmaya devam edeceği ifade edildi.

Raporda, mart, nisan ve mayıs aylarındaki süreçte tüm bölgelerde normalin üzerinde sıcaklıkların yaşanmasının beklendiği vurgulandı.

"Sera gazları tartışmasız şekilde bunun esas sorumlusudur"

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, "Haziran 2023'ten bu yana her ay yeni bir aylık sıcaklık rekoru kırıldı. 2023, şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıl oldu. El Nino bu rekor sıcaklıklara katkıda bulundu ancak ısıyı hapseden sera gazları tartışmasız şekilde bunun esas sorumlusudur." ifadelerini kullandı.

Ekvatoral pasifikteki okyanus yüzeyi sıcaklıklarının El Nino'nun etkisini açıkça yansıttığını bildiren Saulo, dünyanın diğer bölgelerindeki deniz yüzeyi sıcaklıklarının son 10 aydır sürekli ve alışılmadık derecede arttığını belirtti.

Saulo, Ocak 2024'teki deniz yüzeyi sıcaklığının, "ocak ayı için bugüne kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık" olduğunu aktararak, "Bu endişe verici ve yalnızca El Nino ile açıklanamaz." değerlendirmesinde bulundu.

WMO, Kasım 2023'te yayımladığı raporunda, kayıtlara "en sıcak yıl" olarak geçecek 2023 sonrasında El Nino hava olaylarının da etkisiyle hava sıcaklıklarının daha fazla artmasının muhtemel olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

Dünya, Çevre, Hava Durumu, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel El Nino'nun Etkisi Azalsa da Küresel İklimi Etkilemeye Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • AK Parti Milletvekili Bayraktar, Fındıklı Mahallesi'nde halkla buluştu
    19:36 AK Parti Milletvekili Bayraktar, Fındıklı Mahallesi'nde halkla buluştu

    AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Fındıklı Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nın Söğütlü Belediye Başkan adayı Selçuk Kurt'a destek verdi. Bayraktar, vatandaşların sorularını yanıtladığı sohbet toplantısında Kurt'a her zaman yanlarında olacaklarını belirtti. Başkan adayı Kurt ise seçilmesi durumunda vatandaşların sorunlarını çözmek için meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla birlikte çalışacağını ifade etti.

  • Yalova-Bursa kara yolunda tır devrildi, trafik aksadı
    19:35 Yalova-Bursa kara yolunda tır devrildi, trafik aksadı

    Yalova-Bursa kara yolunda, mıcır yüklü bir tırın devrilmesi sonucunda trafik aksadı. Tırın dorsesindeki mıcırlar yola saçıldı ve bir otobüs de tıra çarparak durabildi. Tırdan mıcır dökülmesi nedeniyle kara yolunda bir süre trafiğe kapanma yaşandı, ancak tırın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yol yeniden açıldı.


18:36 Instagram ve Facebook’a erişim sorunu yaşanıyor Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor
16:40 Muğla’da 4 büyüklüğünde deprem Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
16:09 Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı
16:02 CHP lideri Özel’in “Bedelli askerlik“ çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum CHP lideri Özel'in "Bedelli askerlik" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
15:57 MOSSAD’a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı MOSSAD'a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı
17:57 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti
17:20 ABD’de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti ABD'de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti
17:06 Galatasaray’dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu Galatasaray'dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu
16:02 Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı İşte mesleği Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı! İşte mesleği
15:56 Suudi Arabistan’ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti Suudi Arabistan'ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti
15:34 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar
15:20 Kayseri ve Bursa’da seçim anketi AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor Kayseri ve Bursa'da seçim anketi! AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor
15:08 Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu? Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 19:37:51. #1.11#
SON DAKİKA: El Nino'nun Etkisi Azalsa da Küresel İklimi Etkilemeye Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement