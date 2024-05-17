Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah ticareti yaptığı iddia edilen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüphelinin adreslerinde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca ile 9 şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Elbistan'da silah kaçakçılığı operasyonunda tutuklama - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?