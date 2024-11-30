Eldivan'da Eğitim Semineri Düzenlendi

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Eldivan ilçesinde eğitim gören öğrencilerin pedagog yazar Ali Çankırılı tarafından düzenlenen seminere katıldığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çankırılı, çocuklarda manevi eğitim ve akademik çalışmalarda motivasyon teknikleri gibi önemli konulara değindiği belirtildi.

Seminerde eğitim ve öğretim süreçleri, öğrenme yöntemleri ve bireysel gelişim konularında paylaşımlarda bulunulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Seminerde ayrıca eğitim ve öğretim süreçleri, öğrenme yöntemleri ve bireysel gelişim konularında paylaşımlarda bulunuldu, eğitimde karşılaşılan zorluklar ve bu zorlukların nasıl aşılabileceği üzerine interaktif tartışmalar yapıldı. Eldivanlı öğrenciler seminerde, pedagojik bilgilerini artırarak gelecekteki eğitim hayatlarına dair önemli kazanımlar elde etti. Seminer sonunda öğrenciler, öğrendikleri bilgileri ve seminerin kendilerine kattığı yenilikçi bakış açılarını paylaşarak, eğitim yolculuklarına dair umutlarını ve hedeflerini dile getirdiler."