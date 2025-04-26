Osmaniye'de elektrik panosuna giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya salındı.
Yunus Emre Mahallesi'nde bir elektrik panosuna yılan girdiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, panoya giren yılanı kıskaçlı sopayla yakalayarak panodan çıkardı.
Ekiplerce çıkarılan yılan doğaya salındı.
Son Dakika › Güncel › Elektrik Panosundaki Yılan Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?