Elektrik Zamlarına Tepkiler Büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elektrik Zamlarına Tepkiler Büyüyor

Geniş Video İzle

Yurttaşlar Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamalarına rağmen artan elektrik zamlarına karşı isyan ediyor.

06.04.2025 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN/Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) Merkez Bankası'nın mart ayında 'enflasyonun ana eğiliminin yavaşladığı' açıklamasının ardından gelen elektrik zamlarına yurttaşlar tepki gösterdi. ANKA'ya görüşünü açıklayan bir yurttaş, "Kuru ekmeği bulamıyoruz. Elektriğe de zam gelmiş. Herhalde bu insanlar ölsün de azalsın diye bunları yapıyorlar. Korkuma bir şey yakmıyorum, karanlıkta oturuyorum. Televizyonun ışığıyla oturuyorum" derken, bir başkası "Alım gücümüz de yarı yarıya düştü. Ben bu iktidara oy vermiş bir insan olarak bunu görüyorum. Bazen de doğruları söylemek gerekiyor" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mart ayı "fiyat gelişmelerine" göre, tüketici fiyatları mart ayında yüzde 2,46 oranında yükseldi, yıllık enflasyon 0,95 puan düşüşle yüzde 38,10 oldu. Yıllık enflasyon, gıda ve alkol-tütün gruplarında yükselirken diğer ana gruplarda gerileme kaydetti. TCMB açıklamasında "Bu gelişmede, taze meyve ve sebze belirleyici olurken, ramazan ayının da etkisiyle et fiyatlarında

kaydedilen artış dikkat çekmiştir. Üretici fiyatları artışı enerji grubunun etkisiyle bir miktar zayıflamış, yıllık üretici enflasyonundaki düşüş eğilimi devam etmiştir. Tüm göstergeler birlikte değerlendirildiğinde, mart ayında enflasyonun ana eğiliminin yavaşladığı gözlenmiştir" denildi.

"Gelip buraları görsünler bakayım enflasyon düşmüş mü?"

Konuyu, Şişli Halide Edip pazarında yurttaşlara sorduk. Enflasyonda düşüşü hissedip etmediklerini sorduğumuz yurttaşlar ise genelde tepkiliydi. Bir yurttaş, "Gelip buraları görsünler bakayım enflasyon düşmüş mü? Onlar için hava hoş. Milyonları götürüyorlar. Bizler yirmi bin liraya on beş bin liraya geçinmeye çalışıyoruz" dedi.

"Baştakiler badem unuyla ekmek yiyor, biz kuru ekmeği bulamıyoruz"

Bir başkası ise "Bir domates 50 TL. Daha hiçbir şey almadım. 600 TL ile geldim. Neye yetecek? Hiçbir şeye yetmiyor. Ne olacak bu halimiz? Baştakiler badem unuyla ekmek yiyorlar, bizler kuru ekmeği bulamıyoruz. Durumlar çok kötü. Keşke ucuzluk olsa. Bugün haberlerde dinledim, elektriğe de zam gelmiş. Herhalde bu insanlar ölsün de azalsın diye bunları yapıyorlar. Korkuma bir şey yakmıyorum, karanlıkta oturuyorum. Televizyonun ışığıyla oturuyorum. Ben emekli değilim, eşimin eline bakıyorum." diye konuştu.

"Ben bu iktidara oy vermiş biri olarak bunu görüyorum"

Merkez Bankası'nın açıklamasına şaşkınlıkla karşılık veren bir esnaf ise şunları söyledi:

"Hangi ülkeden bahsediyorlar? Ben de Türkiye'de yaşıyorum, öyle bir şey görmedim yani. Bak saat kaç olmuş daha siftahımız yok. Alım gücümüz de yarı yarıya düştü. Malları iki katına alıyoruz ama satarken yarı fiyatına satıyoruz. Sırf ciro yapalım da evimize, ailemize, çoluğumuza rızkımızı götürelim diye. Ben bu iktidara oy vermiş bir insan olarak bunu görüyorum. Bazen de doğruları söylemek gerekiyor.

"Biz de bu memleketin güzelliklerinden yararlanmak istiyoruz"

İnsanlar fiyatı duydukları zaman hemen Anadolu şivesiyle 'Uuu!' deyip kaçıyorlar. Neden? Çünkü, iki bin lirayla şuradan istedikleri sebzeyi alıp da evlerine gidemiyorlar. O insan gelip de buradan tekstil malzemesi nasıl alsın ki? Yani bunu da ben kimseyi eleştirmiyorum ama eleştirilecek insanlar kendilerini görsünler ve üstlerine düşeni yapsınlar. Tabii ki her şey dört dörtlük olmayacak ama biz de bu memlekette yaşıyoruz. Biz de bu memleketin güzelliklerinden yararlanmak istiyoruz. Çünkü biz iktidarın değil, ülkemizin arkasındayız ve sonuna kadar da olacağız."

Bir diğer esnaf ise fiyatların Ramazan'da çok yükseldiğini ancak, şu an normal olduğunu savundu:

"Fiyatlar düştü. Ramazan'da çok yüksekti ama şimdi biraz düşmeye başladı. Yani domates, salatalık normal. Ucuz da olsa her şeye pahalı diyorlar."

"Millet çöpün içinden ekmek topluyor"

Bir başka yurttaş ise aynı esnafın önünde, Merkez Bankası'nın açıklamasına şöyle tepki gösterdi:

"Yok, hepsi yalan. Alakası yok. Çıksınlar bir pazarda alışveriş yapsınlar. Durumu bir görsünler bakalım. Ramazan'da da aynı hiçbir zaman değişmedi. Her zaman pahalılık var. Perişan oldu millet. Daha bunun ötesi yok. Hiçbir şey alamadım. Bak döndüm gidiyorum. Yok yavrum yok. Her şey çok pahalı. Ateş pahası. Millet çöpün içinden ekmek topluyor. Daha bunun ötesini sormaya da gerek yok."

"TÜİK kimin istatistik kurumu?"

Dünyanın en pahalı gıda enflasyonunun Türkiye'de olduğunu belirten bir diğer yurttaşın tepkisi ise şöyle:

"Yani istatistikleri gösteriyorlar ama hangi istatistikleri? TÜİK kimin istatistik kurumu? Türkiye'ye ait bir kurum mu bilmiyorum ama 'Tayyip'i Üzme İstatistik Kurumu' diye geçiyor bence. Yani şu an bu gerçek enflasyon TÜİK' in açıkladığı enflasyondan en az üç kat fazla. Zamları ona göre yapıyorlar. Halk çok kötü, perişan. Artık bilmiyorum nasıl düzelecek bu iş. Onlar kendi enflasyonunu düşürebilirler. Yani nasıl, nereden, hangi pazardan alıyorlarsa halka da söylesinler oradan alalım bari. Eskiden olsa iki yüz, üç yüz liraya gelirdik pazara ama şu an yani bence minimum bir buçuk, iki bin lira lazım."

"Çocukların geleceği yok, öldü"

Bir yurttaş ise kiralardan, işsizlikten şöyle yakındı:

"Kiralara yüzde yüz zam yapılıyor. Emekli maaşlarına veriliyor yüzde bilmem kaç zam... Kiralara gelip bakan yok. Binalar çürük, bakan yok. Malzemeler çok pahalı, alamıyoruz, güç yok. İnsanlar sokağa düşecek gerçekten. Yani geçinemiyoruz. 800 lira verdim şu kadarcık şeye. Emekli maaşım kiraya yetmiyor. Ev sahibi yüzde yüzden fazla zam yapıyor. Vermezsen 'Çık, git!' diyor. Tehdit ediyor. Kimi kime şikayet edeceksin? Kimseye şikayet edemiyorsun yani. Ev arıyorsun bulamıyorsun. Yani bilmiyorum. Çocukların geleceği yok, öldü. İş yok, güç yok. Ne diyeyim yavrum daha? Temizliğe gidersem alıyorum işte. Gitmezsem o da yok. Çocuklar da işte doğru düzgün çalışamıyor. Emekli maaşım 19 bin TL, kiram da da 15 bin... Seneye 30 bin TL yapacak. Ben nasıl vereceğim?"

Kaynak: ANKA

Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elektrik Zamlarına Tepkiler Büyüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Biri sevgilisi diğeri arkadaşı İki kadına da aynı tuzağı kurdu, 10 yıl hapsi isteniyor Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! İki kadına da aynı tuzağı kurdu, 10 yıl hapsi isteniyor
Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans ederken yere kapaklandı Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans ederken yere kapaklandı
İşte dünyayı sarsan kararın ardındaki gerekçeler İşte dünyayı sarsan kararın ardındaki gerekçeler
Galatasaray Muslera’nın yerine gelecek isimleri belirledi Galatasaray Muslera'nın yerine gelecek isimleri belirledi
Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraz İşte avukatların sunduğu gerekçe Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz! İşte avukatların sunduğu gerekçe
Şara istedi, Rusya Esad’ı iade etmeyi reddetti İşte gerekçesi Şara istedi, Rusya Esad'ı iade etmeyi reddetti! İşte gerekçesi
81 il mahkemesi tarafından 410 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı 81 il mahkemesi tarafından 410 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı
Trabzonspor maçı her şeyi değiştirdi İşte Süper Lig’de yeni şampiyonluk oranları Trabzonspor maçı her şeyi değiştirdi! İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları
CHP’li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun CHP'li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun
Kulisler hareketli: MEB düğmeye bastı, yaz tatili erkene çekiliyor Kulisler hareketli: MEB düğmeye bastı, yaz tatili erkene çekiliyor
Olay iddia: İmamoğlu’nun babasının yazlık evinde arama yapıldı Olay iddia: İmamoğlu'nun babasının yazlık evinde arama yapıldı

10:02 CHP’li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun CHP'li belediye başkanı istifa etti, halk sokağa döküldü: Yazıklar olsun
09:42 Kulisler hareketli: MEB düğmeye bastı, yaz tatili erkene çekiliyor Kulisler hareketli: MEB düğmeye bastı, yaz tatili erkene çekiliyor
09:16 Olay iddia: İmamoğlu’nun babasının yazlık evinde arama yapıldı Olay iddia: İmamoğlu'nun babasının yazlık evinde arama yapıldı
07:53 Akaryakıta Cumhuriyet tarihinin en büyük indirimi geliyor Akaryakıta Cumhuriyet tarihinin en büyük indirimi geliyor
07:50 Küresel kriz büyüyor Trump’ın tehdidine Çin’den karşılık gecikmedi Küresel kriz büyüyor! Trump'ın tehdidine Çin'den karşılık gecikmedi
15:45 Sinan Akçıl acı olayı paylaştı ’Instagram’ 5 aylık bebeği hayattan kopardı Sinan Akçıl acı olayı paylaştı! 'Instagram' 5 aylık bebeği hayattan kopardı
15:42 Robert Prosinecki iflasın eşiğinde Robert Prosinecki iflasın eşiğinde
15:30 Trabzonspor maçı her şeyi değiştirdi İşte Süper Lig’de yeni şampiyonluk oranları Trabzonspor maçı her şeyi değiştirdi! İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları
15:21 81 il mahkemesi tarafından 410 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı 81 il mahkemesi tarafından 410 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı
15:19 Şara istedi, Rusya Esad’ı iade etmeyi reddetti İşte gerekçesi Şara istedi, Rusya Esad'ı iade etmeyi reddetti! İşte gerekçesi
15:14 Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraz İşte avukatların sunduğu gerekçe Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz! İşte avukatların sunduğu gerekçe
15:07 Galatasaray Muslera’nın yerine gelecek isimleri belirledi Galatasaray Muslera'nın yerine gelecek isimleri belirledi
15:02 İşte dünyayı sarsan kararın ardındaki gerekçeler İşte dünyayı sarsan kararın ardındaki gerekçeler
14:51 Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans ederken yere kapaklandı Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans ederken yere kapaklandı
14:42 Biri sevgilisi diğeri arkadaşı İki kadına da aynı tuzağı kurdu, 10 yıl hapsi isteniyor Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! İki kadına da aynı tuzağı kurdu, 10 yıl hapsi isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2025 11:07:08. #7.11#
SON DAKİKA: Elektrik Zamlarına Tepkiler Büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement