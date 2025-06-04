Elektronik Sigara Eğitimi Çorum'da

Çorum'daki okullarda görev yapan rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara elektronik sigaranın zararları ve bu konudaki yasal düzenlemeler hakkında eğitim verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, kurum binasında düzenlenen eğitimde yaptığı konuşmada, ergenlik döneminde gençlere sağlıklı yaşam ve "hayır" diyebilme becerisi kazandırılmasının madde bağımlılığını önlemeye karşı doğru bir yaklaşım olacağını bildirdi.

Bağımlılık sürecinin insanlığın beka sorunu olarak görülmesi gerektiğini belirten Çağlar, "Özellikle elektronik sigaraların kullanımında artış var. Bu noktada okul rehberlik servislerine önemli görev düşmektedir. Bu süreçte aileleri sürekli bilgilendirmemiz, öğrencileri sanatsal ve sportif etkinliklere yönlendirmemiz, bağımlılık yapıcı ortamlardan uzaklaştırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selen Özakar Akça ise sunumunda, "puff-bar" olarak da bilinen elektronik sigaraların tütün içermediğini ancak albenili tasarımlarına aldanılmaması gerektiğini vurguladı.

Elektronik sigaraların 16 bin civarında aroma seçeneğinin bulunduğunu, sosyal medya ve fenomenler aracılığıyla çocukların hedef alındığını aktaran Akça, "İçerdiği meyve ve çikolata aromalarından dolayı özellikle genç içiciler için daha cazip hale gelmektedir. Elektronik sigarada bulunan nikotin, bağımlılık yapıcı bir maddedir. Nikotin gelişmekte olan fetüse toksik, gebe kadınlar ve fetüs için zararlıdır. Adolesan ve genç erişkinlerin beyin gelişimi nikotinden olumsuz etkilenebilir. Ayrıca elektronik sigaranın bataryasının alev alması veya patlaması sonucunda istenmeyen yaralanmalar ortaya çıkabilmektedir. Kısaca nikotinli puff-barlar yüksek derecede bağımlılık yapabilmekte ve bıraktıktan sonra bazen anksiyete, konsantrasyon sorununa ve baş ağrısına neden olmaktadır." değerlendirmesine bulundu.

Elektronik sigaranın tehlikeli olduğunu vurgulayan Akça, şunları kaydetti:

"Bu ürünlerin ucuz şekilde pazarlanmaları, parlak renkli, meyve aromalı olmaları ve kolay erişilebilirlikleri ile çocuklar ve adölesanlar için caziptir. Adölesanlarda puff-bar kullanımı evalı (Elektrikli sigara hastalığı) ve diğer solunum sistemi rahatsızlıklarına neden olabilir. Ayrıca bilişsel işlevlerde bozulma ve nikotin bağımlılığı da gelişebilir. Bu nedenle ebeveynler ve adolesanla çalışan uzmanlar puff-barın ve meydana getirdiği tehlikelerin farkında olmalıdır."