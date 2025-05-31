Elif Ufluoğlu TOSYÖV Başkanı Seçildi

(ANKARA) - Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığına Elif Ufluoğu oy birliğiyle seçildi. Ufluoğlu, "Girişimcinin attığı her adım, bu ülkenin kalkınmasına bir tuğla koymaktır" diyerek ülkenin ekonomik olarak geçtiği zor süreçlerde, finansmana erişimin kısıtlandığı, üreticilerin sınandığı bir dönemde var güçleriyle KOBİ'lerin sesi olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı'nın (TOSYÖV) Genel Kurulu, dün Ankara Sanayi Odası (ASO) Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Başkanlığına Elif Ufluoğlu oy birliğiyle seçildi.

Tekrar aday olmayan Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Kuleyin yaptığı konuşmada, 36 yıl önce kurulan vakfın faaliyetlerine hızlı başladığını, KOSGEB ve Kredi Garanti Fonu'nun kuruluşlarında rol aldığını belirtti. Kuleyin, yeni atılımlarda bulunacaklarını ifade ederek, önümüzdeki dönemde daha genç ve dinamik bir yönetimle KOBİ'lerin temel sorunlarına çözüm bulan TOSYÖV'ü hayata geçireceklerini vurguladı.

KOBİ'lerin çok zor şartlardan geçtiğini dile getiren Kuleyin, şunları söyledi:

"Faizler yüksek, ekonomik belirsizlikler var, konkordatolar arttı. KOBİ'ler yarın ne ile karşılaşacağının farkında değil, bulanık bir suda yüzen balık gibiler. Dünyanın en iyi anayasası sizde olsa, toplum dünyanın en iyi toplumu mu olur? Hayır. ya da elinizde çok iyi bir metin olsa, çok iyi oyun sahneleyebilir misiniz? Aktörlerin de etkin ve çalışır olması gerekiyor. Bizim aktörlerimiz devlet, KOBİ'ler, katalizör kuruluşlar yani sivil toplum kuruluşları. TOSYÖV de kendini KOBİ'lere vakfetmiş bir sivil toplum kuruluşu. TOSYÖV'ün geçmişte yaptıklarıyla durmadan övünüyoruz. Halbuki bundan sonra yapacaklarımız çok daha önemli."

Elif Ufluoğlu oy birliğiyle Başkan seçildi

Kuleyin'in konuşmasının ardından TOSYÖV'ün 2024 yılı faaliyet raporu, gelir gider cetvelleri, Denetim Kurulu raporu ve 2025 yılı tahmini bütçesi oylanarak, kabul edildi. Genel Kurulda kabul edilen önergelerle önceki dönem Yönetim Kurulu başkanlarının yer alacağı Başkanlar Kurulu ile Mütevelli Heyeti üyelerinin arasından belirlenecek Danışma Kurulu oluşturulması kabul edildi. Genel Kurulun ardından toplanan Yönetim Kurulunda Elif Ufluoğlu oy birliğiyle Başkan seçildi.

Yönetim Kurulu Başkan yardımcıları Necati Binici, Filiz Taşlı, Ahmet Akdağ ve Ayşe Saraçoğlu, Genel Sekreter Tuba Akdoğan, Genel Sayman Nail Sanlı oldu.

Ufluoğlu: Girişimcinin attığı her adım kalkınmaya tuğla koymaktır

Yönetim Kurulu Başkanı Ufluoğlu, yol haritalarını 'Girişimcinin Gücü' diyerek çizdiklerini belirterek, "Çünkü biliyoruz ki girişimcinin attığı her adım, bu ülkenin kalkınmasına bir tuğla koymaktır" dedi. TOSYÖV olarak bilgiyle, eğitimle, dayanışmayla ve çözüm önerileriyle KOBİ'lerin yanında olduklarını vurgulayan Ufluoğlu, ülkenin ekonomik olarak geçtiği zor süreçlerde, finansmana erişimin kısıtlandığı, üreticilerin sınandığı bir dönemde var güçleriyle KOBİ'lerin sesi olmaya çalıştıklarını ifade etti. Ufluoğlu, sorunları tespit etmekte kalmadıklarını; Avrupa İş Etiği Ağı ile etik değerleri iş dünyasının merkezine koyan örnek çalışmalara imza attıklarını kaydetti.

TOSYÖV Akademi çatısı altında dijitalleşmeden etik liderliğe, yeşil dönüşümden sürdürülebilir kalkınmaya kadar pek çok alanda eğitim faaliyetlerini yoğunlaştırdıklarını belirten Ufluoğlu, akademinin mezunları arasında büyük sanayi kuruluşlarının da bulunduğunu söyledi.

Ufluoğlu, Vakfın, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın zorluklarını fırsata çevirmek isteyen KOBİ'ler için yol gösterici bir rol üstlendiğini dile getirerek, "Bunun yanında yapay zeka destekli dijital pazarlama projelerimizle KOBİ'lerimizi sadece bugünün değil, geleceğin rekabet ortamına hazırlıyoruz. Malta'da eğitim alacak 5 mütevelli heyeti üyemiz bu projenin elçileri olacak" dedi.

Ufluoğlu, bu yıl 20. Ulusal, 1. Uluslararası KOBİ Zirvesi'ni geçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Artık sadece ulusal ölçekte değil, küresel ölçekte de bir sözü olan TOSYÖV var. Dört oturumdan oluşan zirvemizde; ihracat stratejileri, sürdürülebilirlik yatırımları, dijitalleşme ve ekonomik güvenlik başlıklarında KOBİ'lerin yol haritasını birlikte çizdik" ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde girişimciliği, dijitalleşmeyi, etik değerleri ve sürdürülebilir kalkınmayı rehber edinerek; üretimin, emeğin ve girişimin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Ufluoğlu, "KOBİ'lerin gücü Türkiye'nin gücüdür" şeklinde konuştu. Ufluoğlu, son dönemde yürüttükleri diğer faaliyetlere ve gerçekleştirdikleri iş birliklerine de değinerek, önceki Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Kuleyin'e, yönetim kurulu ve mütevelli heyeti üyelerine teşekkür etti.