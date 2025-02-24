Elmadağ Fabrikası Patlaması Davası

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(ANKARA) - Makine ve Kimya Endüstrisinin (MKE) Ankara Elmadağ'daki Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 5 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin davanın duruşmasında bilirkişi raporunun beklenmesine karar verildi. Bir sonraki duruşma 13 Mayıs'ta görülecek.

Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 10 Haziran 2023'te dinamit üretim bölümünde meydana gelen ve Ahmet Ünal, Fırat Elverir, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem ile Mehmet Kutlu'nun hayatını kaybettiği patlamayla ilgili davanın duruşması görüldü.

Patlamaya ilişkin Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar fabrika müdürü Durdu Uğur Şık, fabrika müdür vekili Kuntay Karabacak, iş güvenliği uzmanı Aynur Karabaş, üretim mühendisi Zafer Sarı, asit, dinamit üretim takım lideri Oktay Armağanve patlayıcı üretim takım lideri Ahmet Atasoy hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapis talep edilmişti.

Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, adli kontrol tedbiri ile tutuksuz yargılanan 6 sanık ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada bilirkişi raporunun beklenmesine karar verildi. Bir sonraki duruşma 13 Mayıs'ta 2025 tarihinde görülecek.