Emekli Arıcı: Hale Geldi

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Metin Koç, emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı arıcılığı meslek edindi.

Emekli olduktan sonra Ağcaalan Mahallesi'nde yaşamaya başlayan Metin Koç, emeklilik hayatında kendini uğraş olması için 1 kovan alarak arıcılığa başladı.

Zamanla kovan sayısını artıran Koç, bugün 25 kovanla arıcılığı sürdürüyor.

Koç, gazetecilere, arılarıyla uğraşmayı, onlarla vakit geçirmeyi çok sevdiğini söyledi.

Emekli olduktan sonra başladığı arıcılıkta kedisini geliştirmek için kurslara katıldığını anlatan Koç, "Sürekli çeşitli kaynaklardan araştırıyorum, bilgi ediniyorum. İşletmemin adını, mahallemizin de adı olan Ağcalan Arı Çiftliği koydum. Arılarımın daha verimli ve kaliteli bal üretmesi için kovanlarımın bulunduğu yerde yaklaşık 2 bin metrekare alana lavanta fideleri diktim." dedi.

Yılda yaklaşık 500 kilogram bal üretimi gerçekleştirdiğini dile getiren Koç, "Üretmeyi çok seviyorum. Emin adımlarla üretim kapasitemi artırmayı hedefliyorum." ifadesini kullandı.