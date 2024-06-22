Emekli Bayram İkramiyesinin Reel Alım Gücü Yüzde 80 Eridi - Son Dakika
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Emekli Bayram İkramiyesinin Reel Alım Gücü Yüzde 80 Eridi

Emekli Bayram İkramiyesinin Reel Alım Gücü Yüzde 80 Eridi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından yapılan açıklamada, emekli bayram ikramiyesinin 6 yıl içerisindeki reel alım gücünün yüzde 80 eridiği belirtildi. Geçmişte bir kurbanlık alınabilen ikramiyeyle bugün sadece 4 kilo et veya 3 kilo baklava alınabiliyorsa büyük bir sorun olduğu vurgulandı.

22.06.2024 09:23
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(İSTANBUL) - Türkiye Emekliler Derneğinden (TÜED) yapılan açıklamada, "Bayram ikramiyesinin 6 yıl içerisindeki reel alım gücü kaybı yaklaşık 4 gram altın değerinde. Emekli bayram ikramiyesinin reel alım gücü, altın karşısında yüzde 80 eridi. Geçmişte bir kurbanlık alınabilen bayram ikramiyesiyle bugün sadece 4 kilo et veya 3 kilo baklava alınabiliyorsa ortada büyük bir sorun var demektir" ifadeleri kullanıldı.

TÜED Basın Sözcüsü Mehmet Emin Tangören, yaptığı yazılı açıklamada, bayram ikramiyesinin yıllar süren mücadele sonucunda alınabildiğini, bayram ikramiyesinin ilk 2018'de yılda iki kez bin lira olarak ödenmeye başlandığını anlattı. O dönem verilen ikramiye ile 5,20 gram altın alınabildiğini aktaran Tangören, bu yıl ödenen bayram ikramiyesiyle sadece 1,26 gram altın alınabildiğini kaydetti.

Tangören, "Yani bayram ikramiyesinin 6 yıl içerisindeki reel alım gücü kaybı yaklaşık 4 gram altın değerinde. Emekli bayram ikramiyesinin reel alım gücü, altın karşısında yüzde 80 eridi. Bir başka ifadeyle, eğer ikramiyelerimiz alım gücünü korumuş olsaydı bu bayram her emekli 12 bin 340 TL ikramiye almış olacaktı. Bayram ikramiyelerimiz enflasyon karşısında ciddi oranda erimiş, reel alım gücünü kaybetmiştir. Geçmişte bir kurbanlık alınabilen bayram ikramiyesiyle bugün sadece 4 kilo et veya 3 kilo baklava alınabiliyorsa ortada büyük bir sorun var demektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Tüed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli Bayram İkramiyesinin Reel Alım Gücü Yüzde 80 Eridi - Son Dakika

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