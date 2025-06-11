Emekli Maaşları 2002'den 2025'e Çarpıcı Düşüş - Son Dakika
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Emekli Maaşları 2002'den 2025'e Çarpıcı Düşüş

11.06.2025 18:36
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Erhan Usta, emekli maaşlarının 2002'den 2025'e büyük oranda değer kaybettiğini vurguladı.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta, emekli maaşlarını 2002 yılıyla kıyasladı. Buna göre 2002 yılında bir emekli maaşı 19 adet çeyrek altına denk gelirken 2025 yılında sadece 3 maaşa denk geliyor. Usta buna dair, "Emekliler, bu ülkenin en fazla hakkı yenmiş, en büyük refah kaybını yaşamış kesimi haline gelmiştir" dedi.

İYİ Parti Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, AK Parti'nin ilk kez göreve geldiği 2002 yılındaki emekli maaşını 2025 yılıyla karşılaştırdı.

2002 yılında 80 maaşla bir ev alınabildiğini belirten Usta, 2025 yılında ise bir evin 297 maaşla alınabileceğini bildirdi. Usta'nın hesaplamasına göre; 2002 yılında 30 maaş ile bir araba alınırken 2025 yılında ise 89 maaş ile araba alınabiliyor. 2002 yılında ev kirası emekli maaşının yüzde 80'ine denk gelirken 2025'te ev kirası katlandı ve maaşın 1.3 katı oldu. 2002 yılında bir emekli maaşı ile 45 kilogram et alınırken 2025 yılında ise 34 kilogram et alınabiliyor. 2002 yılında bir emekli maaşı 19 adet çeyrek altına denk gelirken 2025 yılında sadece 3 maaşa denk geliyor.

Usta söz konusu hesaplamaların ardından şu değerlendirmede bulundu:

"Eleştirilen eski Türkiye'de emekliler, emeğin karşılığını alabiliyor; bir evi, bir arabası olabiliyor, emekli ikramiyesiyle bir yazlık sahibi olabiliyordu.

Bugün ise milyonlarca emekli açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. Geçinemeyen, ilaçlarını alamayan, faturalarını ödeyemeyen, pazara çıkamayan emekliler hayattan bezmiş durumda.

Bu insanları yoksulluğa sürükleyip, ardından bayramlarda verilen bir harçlıkla oy devşirmeye çalışılması; ne adil bir yönetim anlayışıdır, ne de onurlu bir siyaset tarzıdır. Bu yaklaşım, emeklilere hak ettikleri yaşamı vermiyor, bir sadaka kültürünü dayatıyor.

Bizim talebimiz çok açık ve nettir: Emeklilere sadaka değil, harçlık değil; yıllarca verdikleri emeğin, ödedikleri primin karşılığı olan hakları verilsin.

Ülkenin itibarı, emeklisine verdiği değerle ölçülür."

Kaynak: ANKA

Erhan Usta, İYİ Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli Maaşları 2002'den 2025'e Çarpıcı Düşüş - Son Dakika

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