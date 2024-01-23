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Emekli öğretmenin çöp evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Emekli öğretmenin çöp evinde ölü bulundu

AVCILAR'da kendisinden 5 gün boyunca haber alınamayan emekli matematik öğretmeni Hasan Ergin'in (82) çöp evindeki elbise yığınının altında cesedi bulundu. Yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri tarafından yapılan aramada cansız bedeni bulunan Ergin'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Emekli öğretmenin çöp evinde ölü bulundu
23.01.2024 - 08:01,
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AVCILAR'da kendisinden 5 gün boyunca haber alınamayan emekli matematik öğretmeni Hasan Ergin'in (82) çöp evindeki elbise yığınının altında cesedi bulundu.

Ambarlı Mahallesi'nde 10 katlı binanın ikinci katında oturan Hasan Ergin'e ulaşamayan yakınları, Pazar gecesi bina yöneticisini arayarak yardım istedi. Hasan Ergin'in kapısını çalan bina yöneticisi İsmail Önem ise içeriden yanıt alamayınca, daireden yükselen ağır kokulardan da şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

EKİPLER ÇÖP EVLE KARŞILAŞTI

Hasan Ergin'in tek başına yaşadığı daireye gelen ekipler, tavana kadar atık giysi ve eşya depolanan çöp evle karşılaştı. Evin kapısını kıran ekipler, güçlükle içeri girerek evde arama yaptı ancak herhangi bir olumsuz duruma rastlayamadı. Ekipler bunun üzerine evden ayrıldı. Evden ağır kokuların yayılmasından rahatsız olan bina sakinleri bu kez de Hasan Ergin'in yakınlarını arayarak sonuç almaya çalıştı.

Bunun üzerine eve gelen Hasan Ergin'in iki yeğeni, kamera kayıtlarını izledi. Görüntülerden eve girerek bir daha çıkmadığı anlaşılan emekli öğretmen için yeğenleri bir kez daha 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımı ile eve girdi ancak yine Hasan Ergin'i bulamadı.

CANSIZ BEDENİ ELBİSE YIĞINININ ALTINDA BULUNDU

İtfaiyenin ayrılmasından sonra saat 22.00 sıralarında kırık kapının arkasındaki elbiselerin bir bölümünü dışarı çıkartan yeğenleri, dayılarının cansız bedeni ile karşılaştı. Bunun üzerine savcıya ve olay yeri inceleme ekibine haber verildi. Hasan Ergin'in aralayarak içeriye girebildiği kapıyı kapattıktan sonra üzerine kıyafetlerin düştüğü anlaşıldı. Savcının yaptığı incelemenin ardından Ergin'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: DHA
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