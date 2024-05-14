Emekli Ziraat Mühendisi, Tıbbi Aromatik Bitki Üretimi Yapmak İsteyenlere Yardımcı Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Emekli Ziraat Mühendisi, Tıbbi Aromatik Bitki Üretimi Yapmak İsteyenlere Yardımcı Oluyor

Emekli Ziraat Mühendisi, Tıbbi Aromatik Bitki Üretimi Yapmak İsteyenlere Yardımcı Oluyor

Karabük'te hasta babası için alternatif tedavi yöntemlerini araştırırken ilgi duyduğu tıbbi aromatik bitkileri 10 yıldır bahçesinde yetiştiren emekli ziraat mühendisi Fatma Ayhan, üretim yapmak isteyenlere de tohum gönderip tecrübelerini paylaşıyor. Ayhan, bölge iklimine uygun tıbbi aromatik bitkileri tespit etme ve tohumlarını çoğaltma amacıyla üretim yaparken, yetiştiriciliğin yaygınlaşması için de arkadaşlarına ve talep edenlere tohumları yolluyor. Ayhan, doğru bitkileri yetiştirerek halk sağlığına da katkıda bulunabileceklerini belirtiyor.

14.05.2024 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te hasta babası için alternatif tedavi yöntemlerini araştırırken ilgi duyduğu tıbbi aromatik bitkileri 10 yıldır bahçesinde yetiştiren emekli ziraat mühendisi Fatma Ayhan, üretim yapmak isteyenlere de tohum gönderip tecrübelerini paylaşıyor.

Kamuda 35 yıllık mesaisini 2 yıl önce tamamlayarak emekliliğe ayrılan 60 yaşındaki Ayhan, meslek hayatında birçok bitkinin üretiminin yanı sıra tıbbi aromatik bitkilerle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı proje çalışmalarına da katıldı.

Babasının rahatsızlığına alternatif tıpla tedavi yöntemleri ararken özel ilgi duymaya başladığı bu bitkileri 10 yıl önce yetiştirmeye başlayan Ayhan, merkeze bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde denemelerle başladığı üretim çalışmalarında 30 türe ulaştı.

Ayhan, 5 dönüm bahçesinde acı bakla, tarhun, altın otu, zufa otu, sarı kantaron, peygamber süpürgesi, kara hardal, şahtere, çobançantası, muhabbet çiçeği, şekerciboyası, çöven, hodan, ezan çiçeği, hatmi, nane, ebegümeci, kırlangıç otu, oğulotu, tıbbi papatya, Karaman kimyonu, kişniş, solucan otu, kekik, civanperçemi, adaçayı ve portakal nergisi yetiştiriyor.

Bölge iklimine uygun tıbbi aromatik bitkileri tespit etme ve tohumlarını çoğaltma amacıyla üretim yapan, yetiştiriciliğin yaygınlaşması için de arkadaşlarına ve talep edenlere tohumları yollayan Ayhan, bu yıl Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün distilasyon(damıtım) merkezinde oğulotu ve kekiğin yağını çıkarmayı planlıyor.

"Soran kişilere gönüllü olarak aktarmaya gayret ediyorum"

Ayhan, AA muhabirine, tıbbi aromatik bitkileri babasının rahatsızlığı için araştırırken daha ilginç yönlerini görmeye başladığını anlatarak, "Bizler için ne kadar faydalı olduklarını ama bizim bu konuda çok da fikrimizin bulunmadığını, özellikle bu bitkilerin yetiştirilmesinin insanlık için ne kadar önemli olduğunu kavramaya başladıktan sonra benim aşkım oldular. O zamandan beri bu bitkilere karşı hep özel bir ilgiyle yaklaşıyorum." diye konuştu.

Ayhan, bahçesinde yetiştirdiği 30 türde bitkinin üretiminin yaygınlaştırılması için talep eden kişilere tohum gönderdiğini anlattı.

Tıbbi aromatik bitkilerin yeterince tanınmadığına dikkati çeken Ayhan, "Tarımsal araştırma enstitülerinde bu konuda çalışan arkadaşlarımdan destek alarak bahçe oluşturdum. Bu iklimde, bu bitkilerin nasıl tepki verdiğini görme şansım oldu. Soran olursa, 'Kurumdan emekli oldum ama meslekten emekli olmadım.' diyorum. Soran kişilere gönüllü olarak aktarmaya gayret ediyorum." diye konuştu.

"Doğru bitkileri yetiştirerek halk sağlığına da katkıda bulunabiliriz"

Ayhan, Karabük'ün doğal yapısının çok özel bir yönü olduğunu vurgulayarak, "Karabük mikroklima özelliği taşıyor. Dağların arasında bir yer. Tıbbi aromatik bitkilerin Karabük için çok özel bir önemi var. Küçük alanlarda doğal üretim yapmak mümkün. Doğru bitkileri yetiştirerek halk sağlığına da katkıda bulunabiliriz." dedi.

Bahçesindeki 5 dönüm alanı bitkileri yetiştirmekte kullandığını, üretimi keyifle yaptığını dile getiren Ayhan, "Karabük'te yaşayan herkesi bahçemi görmeye ve tarım hakkında bilgi almaya davet ediyorum. Elimden gelen, bildiğim, bu bahçede tecrübe ettiğim her ne varsa paylaşmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Karabük'te tıbbi aromatik bitkiler yetiştirmek isteyen üreticilerin kekik, tıbbi papatya ve oğulotu üzerine yoğunlaşmasını tavsiye ederim." ifadesini kullandı.

Ayhan, belirli tür ve çeşitlere yoğunlaşıldığında pazar bulmakta da sıkıntı çekilmediğini dile getirerek, "Tıbbi aromatik bitkiler konusunda ortak çalışmayla çok güzel sonuçlar alacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Karabük, Bahçe, Tarım, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli Ziraat Mühendisi, Tıbbi Aromatik Bitki Üretimi Yapmak İsteyenlere Yardımcı Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
15:02 CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var
14:47 EPDK Kararıyla Akaryakıt İstasyonlarında Fiyat Farkı Uygulanmayacak EPDK Kararıyla Akaryakıt İstasyonlarında Fiyat Farkı Uygulanmayacak
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
13:15 Fidan’dan Hamas için “Terör örgütü“ ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
13:37 Hastanede akılalmaz olay Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar
13:31 Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 15:55:55. #1.11#
SON DAKİKA: Emekli Ziraat Mühendisi, Tıbbi Aromatik Bitki Üretimi Yapmak İsteyenlere Yardımcı Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement