Emekliler Bayram Biletine Tepkili - Son Dakika
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Emekliler Bayram Biletine Tepkili

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Emekliler, maaş ve ikramiye artışlarının yetersiz olduğunu, bilet fiyatlarının yüksekliğini eleştiriyor.

13.03.2025 10:42
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Haber: Beril KALELİ/Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) En düşük emekli maaşının 2 bin lira artırılmasının ardından ikramiyelere sadece bin lira zam yapılmasına emekliler tepkili. Bayram bileti haberi için Esenler Otogarı'nda vatandaşlara mikrofon tutan ANKA Haber Ajansı'na dert yanan bir emekli, "Bu kadar alçalttılar milleti. Emekliyi yok saydılar zaten. Gözümüze bakıyorlar bir an önce ölüp gidelim de, maaşları ödemesinler. Ama ölmeyeceğiz, sandıkta da biz bunun hesabını soracağız sonuna kadar. O sandık er geç gelecek." dedi. İstanbul'a yaklaşık 200 kilometre mesafedeki Tekirdağ Şarköy'e gidiş bileti için 450 lira ödediğini belrirten bir başka emekli de hastanedeki tedavisi için zorunlu olarak yolculuk yaptığını söyledi ve "Çok pahalı bizim için. Bir yerden bir yere yolculuk yapamıyoruz." diye konuştu.

Bayrama yaklaşık 2 hafta olmasına rağmen memleketlerine ya da tatile gitmeyi düşünen yurttaşlar otobüs bileti peşine düştü. Bilet fiyatları bayram günleri yaklaştıkça zamlanıyor. Otogar işletmecilerinin "bayram tarifesi" dediği uygulamaya göre bugünkü fiyatla arife günü alınacak bir biletin fiyatı arasında yüzde 40-50'lik fark gözleniyor.

"Bu kadar alçalttılar milleti"

ANKA Haber Ajansı şehirlerarası ulaşımın önemli adreslerinden Esenler Otogarı'nda vatandaşlara mikrofon uzattı. Silivri'ye gidecek olan emekli bir vatandaşın gündeminde emekli maaşları ve ikramiyesinin düşüklüğü vardı. "Benim 3 tane torunum var. Ben bu çocuklara birer çift ayakkabı yapamam mı, yapmayayım mı yani bayramda? Birer ayakkabılarını bari almayayım mı? Benim babam tek çalışırdı, biz ne pikniğimizden kalırdık ne denizimizden, ne kurbanımızdan. Hiç hatırlamıyorum benim babamın kurban kesmediği zamanı. Biz komşumuza küçük altın takardık eskiden. Şimdi, kaynımın çocuğu evlenecek, kara kara düşünüyorum 'bir küçük altın nasıl takacağız acaba?'. Koskocaman en büyük amca, bir küçük altın takmasın mı yeğenine?" diyen vatandaş sandığı ise şu sözlerle anımsattı:

"Bu kadar alçalttılar milleti. Emekliyi yok saydılar zaten. Gözümüze bakıyorlar bir an önce ölüp gidelim de, maaşları ödemesinler. Ama ölmeyeceğiz, sandıkta da biz bunun hesabını soracağız sonuna kadar. O sandık er geç gelecek."

"Olan en alttakine oluyor, yani bizlere oluyor"

Otogardaki diğer vatandaşlardan bazılarının görüşleri ise şöyle:

"Alıştık artık fiyatlara, devamlı gidip geldiğimiz için. Tekirdağ'da yaşıyorum, annem, babam burada, onların ziyaretine geliyorum ayda 2-3 defa. Zorluyor tabii, sonuçta emekli olarak aldığımız para belli, zorlamaz olur mu? Bundan 8 sene önce 20-25 liraydı, hiç zorlanmıyordum. Bugün Tekirdağ'dan Silivri'ye gidiyorsunuz 280 lira, bence çok, aşırı. Tabii, firmaların suçu değil bu, maaliyet artışı, benzin olsun, personel olsun. Ama olan en alttakine oluyor, yani bizlere oluyor. Kiralara yüzde 55 zam öneriliyor, emekliye son yapılan zammı biliyorsunuz yani."

Sakarya'ya giden öğrenci: "300 liraya. Biraz pahalı, En ucuzunu almaya çalışıyorum, zorluyor tabi biraz ama yapacak birşey yok. Geçen sene 150 liraydı."

Şarköy'e giden vatandaş: "Çok pahalı bizim için, Emekliyim. Bir yerden bir yere yolculuk yapamıyoruz. Ben mecburiyetten dolayı geldim buraya, hastalıktan dolayı."

" Giresun'a, 900'e aldım bileti. Şu an yolcu olmadığı için büyük ihtimal indirimli gidiyorsun. Bayram üstü bin 700- bin 900 sistemde gözüken."

"Neyle gideyim, uçak daha pahalı"

" Adana'ya. 1000 liraya (aldım). (Geçen sene bu zamanlarda) 700'dü. Neyle gideyim, uçak daha pahalı. Bir de, havaalanından Adana'ya gitme sorunu var, yeni havaalanı."

"Ayın 20'sinden sonra bayram tarifesi"

Bir firmanın işletme müdürü olan Mahmut Hamurcu ise otogardaki sakinliğe dikkat çekerek bugünlerde otobüslerin boş seyahat etmek zorunda kaldığını anlattı. Hamurcu, ayın 20'sinden sonra ise yoğunluğun başlayacağını belirterek, "Mesela Gaziantep için, bin 150 kesiyoruz. Ayın 20'sine kadar bin 150 lira, 20'sinden sonra bayram tarifesine geçiyor, bin 500 lira." dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Emekliler Bayram Biletine Tepkili - Son Dakika

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