Emeklilerden Zam Protestosu

Güncel

(ANKARA) - Tüm Emeklilerin Sendikası (Tüm Emekli Sen) üyeleri, TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla 2025 yılı yüzde 15,75 olarak belirlenen emekli zam oranların protesto etti. Tüm Emekli Sen Genel Mali Sekreteri Hüseyin Demirton, "2024 yılını emekliler yılı ilan etmişlerdi. 2025 yılına da daha insanca yaşayabilecek koşullarda girmesine yetecek bir ücret artışını beklerdik. 2024'te bize bağışlamış olduğu yoksulluk sınırını 2025'te ölüm sınırının altına gelecek kadar düşük gösterdiler. 2025 yılında artık emekliler kendi kaderlerini kendileri tayin edecek. 2025 yılında sokakların, alanların ısıtılacağı bir dönem yaşanacak" ifadesini kullandı.

TÜİK'in enflasyon oranını açıklamasının ardından 2025 yılının ilk 6 ayı için İşçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,75 oranında zam alacak. Memur emeklilerinin maaşları ise 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 11,54 oranında artacak. Tüm Emekli Sen üyeleri bugün Sakarya Caddesi'nde TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranına ve emekli maaşlarına yapılan zammı protesto etmek için toplandı. Emekliler, "Saraya değil, emekliye müjde", "TÜİK elini cebimizden çek", " Zam, zulüm, sefalet; işte AKP" sloganlarıyla iktidara ve zamlara tepki gösterdi.

"2025 yılına daha insanca yaşayacak koşullarda girmesine yetecek bir ücret artışını beklerdik"

Tüm Emekli Sen Genel Mali Sekreteri Hüseyin Demirton, zamlarını tepkisini göstererek, "2024'ü emekliler, açlık sınırının altında ve bir yerlerde iş arayarak geçirdiler. 4 kişilik kuruyemiş bedelinin 4 bin lira olduğu bir yerde emekliler nasıl yeni yıl kutlayabilirdi, maalesef kutlayamadık. Siz de biliyorsunuz ki yoksulluk sınırının altında yalnız emekliler yok. Yeni açıklanan asgari ücret insanlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermedi. TÜİK'in açıkladığı rakamlara baktığımızda dağın fare doğurduğunu görüyoruz. Açlık sınırında olan emeklilerin daha da açlık sınırında yaşamaları konusunda hiç tereddüt etmediler. Cumhurbaşkanı'ndan şuhnu beklerdik: 2024 yılını emekliler yılı ilan etmişlerdi. 2025 yılına da daha insanca yaşayacak koşullarda girmesine yetecek bir ücret artışını beklerdik. 2024'te bize bağışlamış olduğunu yoksulluk sınırını 2025'te ölüm sınırının altına gelecek kadar düşük gösterdiler. Emeklileri bir sosyal vaka olarak değerlendiriyorlar. 2025 yılında artık emekliler kendi kaderlerini kendileri tayin edecek. 2025 yılında sokakların, alanların ısıtılacağı bir dönem yaşanacak" ifadesini kullandı.

"Bu sorunların çözümü tek adam rejiminden kurtulmaktan geçiyor"

Diğer bir Tüm Emekli Sen üyesi ise AKP iktidarı döneminde eğitimde yaşanan sorunlara ve eksiklere dikkati çekerek şunları söyledi:

"30-40 yıl öncesine kadar bu ülke, kendisine yetecek birkaç ülkeden birisi iken bugün saman ithal eder duruma gelmiş. AKP iktidarı sayesinde ne yazık ki eğitimde korkunç darbeler alınmıştır. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı Türkiye'de eğitim sisteminin karşı karşıya kaldığı derin sorunların gölgesinde başlamıştır. Ekonomik krizin ağırlaşarak sürmesi nedeniyle eğitim masraflarının artması, ÇEDES ve benzeri projeler üzerinden eğitimin dinselleştirilme çabaları, laikliğe ve bilime aykırı müfredat değişiklikleri, Öğretmenlik Mesleği Kanunu tartışmaları, çok sayıda bölgede taşımalı eğitime son verilmesi gibi uygulamalar bu eğitim yılının temel başlıkları arasında yer almaktadır. Bu sorunların çözümü bir an önce tek adam rejiminden kurtulmaktan geçiyor."