Afyonkarahisar Emirdağ'da 10 metrelik obruk oluştu - Son Dakika
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Afyonkarahisar Emirdağ'da 10 metrelik obruk oluştu

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, tarım arazilerine yakın bir merada 10 metre çapında ve 4 metre derinliğinde bir obruk oluştu. Obruk, bir çobanın dikkatiyle fark edildi. Bölge halkı, yaşanan durumdan dolayı tedirginlik yaşıyor ve yetkililerden gerekli incelemelerin yapılmasını istiyor.

16.09.2024 22:47  Güncelleme: 09:38
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Afyonkarahisar Emirdağ ilçesindeki obruk oluşumunu koyunlarını otlatan bir çoban fark etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Yeniköy Muhtarı Bekir Ekşi, "Bu araziler daha önceleri çok suyun olduğu yerlerdi. Bu sular zamanla çekildi. Bundan önce ufak çaplı bir obruk benzeri göçük oldu. Obruğun etrafı çatlamaya ve yarılmaya başladı. Obruktan dolayı köy halkı ve çiftçiler tedirginlik yaşadı. Bununla ilgili gerekli incelemelerin yapılıp önlemlerin alınmasını istedi." dedi.

"OBRUĞUN ARTARAK GENİŞLEYEN BİR YAPISI VAR"

Köy halkından çiftçilikle uğraşan 66 yaşındaki Abdullah Doğan da bunun köyde meydana gelen ikinci obruk olduğunu söyledi. Doğan, "İlk obruk oldukça ufaktı ama bu yeni oluşan obruğun artarak genişleyen bir yapısı var. O yüzden tehlike arz edebilir. Yetkililerden gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz." diye konuştu. Bölge sakinlerinden Yusuf Yıldırım, "Bu obruk üç günde oluştu. Gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz. Ayrıca sulama ile ilgili de planlı bir sulama ve üretim planı getirilmesi gerekiyor." dedi.

Afyonkarahisar Emirdağ\'da 10 metrelik obruk oluştu
Kaynak: AA

Doğal Afetler, Emirdağ, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar Emirdağ'da 10 metrelik obruk oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar Emirdağ'da 10 metrelik obruk oluştu - Son Dakika
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