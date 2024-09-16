Afyonkarahisar Emirdağ\'da 10 metrelik obruk oluştu

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Afyonkarahisar Emirdağ ilçesindeki obruk oluşumunu koyunlarını otlatan bir çoban fark etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Yeniköy Muhtarı Bekir Ekşi, "Bu araziler daha önceleri çok suyun olduğu yerlerdi. Bu sular zamanla çekildi. Bundan önce ufak çaplı bir obruk benzeri göçük oldu. Obruğun etrafı çatlamaya ve yarılmaya başladı. Obruktan dolayı köy halkı ve çiftçiler tedirginlik yaşadı. Bununla ilgili gerekli incelemelerin yapılıp önlemlerin alınmasını istedi." dedi.

"OBRUĞUN ARTARAK GENİŞLEYEN BİR YAPISI VAR"

Köy halkından çiftçilikle uğraşan 66 yaşındaki Abdullah Doğan da bunun köyde meydana gelen ikinci obruk olduğunu söyledi. Doğan, "İlk obruk oldukça ufaktı ama bu yeni oluşan obruğun artarak genişleyen bir yapısı var. O yüzden tehlike arz edebilir. Yetkililerden gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz." diye konuştu. Bölge sakinlerinden Yusuf Yıldırım, "Bu obruk üç günde oluştu. Gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz. Ayrıca sulama ile ilgili de planlı bir sulama ve üretim planı getirilmesi gerekiyor." dedi.