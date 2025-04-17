Bakan Yardımcısı Bağcı: "Cumhuriyet tarihinin en büyük zirai don hadisesi"

"Üreticilerimizin şu ana kadar yaptığı zararın karşılanmasıyla ilgili çalışmaları yürütmeye başladık"

SAMSUN - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, Cumhuriyet tarihinin en büyük zirai don hadisesinin yaşandığını belirterek, çiftlerin yaptığı masrafları karşılayacaklarını açıkladı.

Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, zirai dondan etkilenen fındık bahçelerini incelemek üzere Samsun'un Çarşamba ilçesine geldi. Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte fındık bahçelerini ve meyvelerini inceleyen Bağcı, tarla sahiplerinden de son durum hakkında bilgi aldı. Bağcı, incelemelerin arından açıklamalarda bulundu.

"Cumhuriyet tarihinin en büyük don hadisesi"

Cumhuriyet tarihinin en büyük don hadisesiyle karşı karşıya kaldıklarının altını çizen Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, "Geçtiğimiz günlerde maalesef tarihimizin en büyük don hadisesiyle karşı karşıya kaldık. Bundan tabii en çok etkilenen illerimiz arasında Samsun da var. Özellikle Samsun'la ilgili biz ilk tespitlerimizde fındık ve ceviz üzerinde ve bazı meyve çeşitleri üzerinde etkili olduğunu gördük. Tabii, Tarım ve Orman Bakanımızın talimatıyla hızlıca tespit çalışmalarına başladık. İlk tespitimiz tabi alan bazında oldu. Bundan sonraki tespitimiz biraz daha ürün kaybı bazında olacak" dedi.

"Şu ana kadar çiftlerimizin yaptığı masrafları karşılayacağız"

"Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın da talimatlarıyla birlikte bu hasar tespitinden sonra tabii ki konuyu da çiftçilerimizin şu ana kadar yaptığı, üreticilerimizin şu ana kadar yaptığı zararın karşılanması ile ilgili çalışmaları yürütmeye başladık" diyen Bağcı, "TARSİM sigortası olanlarla ilgili zaten çalışma başladı. Onların zararları TARSİM kapsamında karşılanacaktır. ÇKS'ye kayıtlı olup da TARSİM sigortası olmayanlarla ilgili de biz zararı tabii tespit edeceğiz. O zararı nispetinde de şu ana kadar çiftlerimizin yaptığı masrafları karşılayacağız. Hepimize geçmiş olsun. Bundan yaklaşık 11 yıl önce, 2014 yılında da böyle bir hadise gerçekleşmişti. O hadiseyle birlikte bu aradaki farka baktığımızda aslında orada daha çok tarla bitiklerinin etkilendiğini görüyoruz. Burada buradaki don hadisesinde ise daha çok meyve bitiklerinin etkilendiğini görüyoruz. Aradaki aslında en büyük bir fark bu. Burada alansal olarak etkilenme 2014'e göre daha az gözükmekle birlikte meyve bitiklerini vurduğu için tabii hasarla ilgili daha fazla bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Yaklaşık bir ay içerisinde bu hasar tespit çalışmalarının biteceğini düşünüyoruz. Ondan sonra zaten bakanlığımız her zaman üreticinin yanında olduğu gibi yine üreticimizin üretim sürdürebilmesi için gerekli destekleri de sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Bakan Yardımcısı Bağcı, Değincek Mahallesi'ndeki 400 rakımlı tarlayı inceledikten sonra beraberindeki heyetle birlikte diğer meyve bahçelerini gezdi.