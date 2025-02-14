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Enflasyon Beklentileri Artış Gösterdi

TCMB anketine göre 2025 yıl sonu TÜFE beklentisi %28,30'a yükseldi.

14.02.2025 11:11
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(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 yılı Şubat ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyon (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,05 iken bu anket döneminde yüzde 28,30 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 yılı Şubat ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Anket, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 katılımcı tarafından yanıtlandı.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,05 iken, bu anket döneminde yüzde 28,30 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,38 iken, bu anket döneminde yüzde 25,26 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,72 ve yüzde 17,26 olarak gerçekleşti.

12 ay sonraki enflasyon beklentileri

2025 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri göz önüne alındığında, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,80 olasılıkla yüzde 21,00 – 23,99 aralığında, yüzde 41,11 olasılıkla yüzde 24,00 – 26,99 aralığında, yüzde 21,46 olasılıkla ise yüzde 27,00 - 29,99 aralığında artacağı öngörüldü.

Aynı anket döneminde yapılan değerlendirmeye göre, katılımcıların yüzde 14,52'sinin beklentilerinin yüzde 21,00 – 23,99 aralığında, yüzde 48,39'unun beklentilerinin yüzde 24,00 – 26,99 aralığında, yüzde 19,35'inin beklentilerinin yüzde 27,00 – 29,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonraki enflasyon beklentileri

2025 yılı Şubat ayı anket döneminde katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,02 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 36,87 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 24,28 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde ise katılımcıların yüzde 26,79'unun beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 33,93'ünün beklentilerinin yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 28,57'sinin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında olduğu gözlendi.

Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enflasyon Beklentileri Artış Gösterdi - Son Dakika

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