Engelli Babalara Eğitim Verildi

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İskilip ilçesinde engelli bireylerin babalarına yönelik bilinçlendirme eğitimi yapıldı.

"Aileler Bilinçleniyor Projesi" kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen eğitimde babaların çocuklarıyla nasıl ilgilenmesi gerektiği anlatıldı.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, eğitimin ardından, eğitime katılan babalarla bir araya geldi.

Burada engelli bireylerin talep ve isteklerini dinleyen Polat, eğitimi düzenleyenlere teşekkür etti.