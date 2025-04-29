Engelli Bireylerle Farkındalık Projesi - Son Dakika
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Engelli Bireylerle Farkındalık Projesi

Engelli Bireylerle Farkındalık Projesi

Kastamonu Üniversitesi'nde öğrenciler, engelli bireylerle kampüste etkileşim projeleri gerçekleştirdi.

29.04.2025 14:51
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Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 3. sınıf öğrencileri Oğuzhan Şahin ve Doğukan Bekar, proje ödevi kapsamında engelli bireylerle üniversite öğrencilerini kampüste bir araya getirdi.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Tekin, iş etiği ve sosyal sorumluluk dersi kapsamında öğrencilere sosyal sorumluluk projesi ödevi verdi. Bu kapsamda 3. sınıf öğrencisi Şahin, "Engelsiz Geleceğe Genç Dokunuş", Bekar da "Hisset Yürü Birleş" adlı proje hazırladı.

Proje kapsamında fiziksel, zihinsel ve görme engelli bireyler, kampüste üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Engelli bireylere kampüs gezdirilirken, öğrenciler de görme engelliler gibi gözlerini bandajla kapatarak bastonla kampüste dolaştı.

Doç. Dr. Erol Tekin, AA muhabirine, "Engelsiz Geleceğe Genç Dokunuş" ve "Hisset Yürü Birleş" projeleri kapsamında engelli olarak adlandırılan kişilerle engelsiz kişileri bir araya getirdiklerini söyledi.

Projenin önemli sonuçları olduğunu dile getiren Tekin, "Şu ortaya çıktı. Hem görme engelli hem de tekerlekli sandalye kullanan bireyler dünyayı bizler gibi algılıyorlar. Bizim de aslında onlar gibi olabileceğimizi çok net anladık. Gerçekleşen etkinlikte aslında hepimizin bu tarz bir duruma düşebileceğini gördük. Projeler bize engelsiz bir toplum oluşturmanın engelli bir bireyi hissetmekten geçtiğini gösterdi." dedi.

Öğrencilerin ve engelli bireylerin kampüsü dolaştığını ifade eden Tekin, "Onlarla birlikte yürümek, onları hissetmek, onların hayatına dokunabileceğimizi üniversite öğrencileri ile yaşamak, aslında engelsiz bir toplum oluşturma duygusunu hepimize yaşatmış oldu." diye konuştu.

Öğrencilerden Oğuzhan Şahin ise projesinin iki ayağı olduğunu anlatarak, "İlk etapta iki fiziksel engeli vatandaşımıza akülü tekerlekli sandalye hediye ettik. Daha sonra da ikinci aşamada engelli vatandaşlarla toplumsal farkındalık yürüyüşü düzenledik. Toplumun onların nasıl vakit geçirdiğini, neler hissettiğini görmesini istedim. Özel bireyleri diğer üniversite öğrencileri ile buluşturmak istedim." ifadelerini kullandı.

Doğukan Bekar da empati duygusunun önemine vurgu yaparak, "Bu projeyi empati duygusunun ne kadar önemli olduğunun hissedilmesi için yazdım. Görme engellilerin gündelik hayatta yaşadığı sorunları bizzat deneyimleyerek yaşamak istedim. Görme engelli bireylerle yürüyüş yaptığımızda gözümüze taktığımız o bant onların gündelik hayatta yaşadıklarını hissetmemizi sağladı." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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