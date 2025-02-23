Engelli Çocuklara Dalış Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Engelli Çocuklara Dalış Eğitimi Verildi

Engelleri Dalışla Aşma Grubu tarafından hayata geçirilen 'Dalmak Özgürlüktür' projesi kapsamında engelli çocuklara tüplü dalış eğitimi verilecek. Etkinlik, Mamak Mesut Akgül Spor Kompleksi'nde gerçekleşti ve çocuklar suya adaptasyon sağladı.

23.02.2025 16:27  Güncelleme: 18:51
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(ANKARA) - Gönüllü yüzme hocaları tarafından oluşturulan Engelleri Dalışla Aşma Grubu tarafından hayata geçirilen Dalmak Özgürlüktür projesi kapsamında engelli çocuklara dalış eğitimi verildi. Eğitimlerin ikinci aşamasında, çocuklara tüplü dalış yaptırılacak.

Engelleri Dalışla Aşma Grubu tarafından Dalmak Özgürlüktür projesi çerçevesinde Mamak Mesut Akgül Spor Kompleksi kapalı yüzme havuzunda, engelli 10 çocuğa dalış eğitimi verildi.

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin'in de katıldığı etkinlikte, gönüllü yüzme hocalarından serbest dalış teknikleri öğrenen çocuklar, suyun keyfini de çıkardı.

Mamak Belediye Başkanı Şahin, özel gereksinimli çocuklar için bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek, Mamak Belediyesi olarak da her zaman çocukların yanında olduklarını söyledi. Belediye bünyesindeki kapalı yüzme tesisinin böyle bir amaçla kullanılmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Başkan Şahin, sporu yaygınlaştırmak, özel gereksinimli çocukların ve ailelerinin daha mutlu olabilmesi için bu tür girişimleri artıracaklarını ve her zaman destekleyeceklerini kaydetti.

"Bir güven ortamı oluşturuyoruz"

Engelleri Dalışla Aşma Grubu kurucularından Hacettepe Üniversitesi Su altı Sporları Topluluğu üyesi Yağmur Bozkuş, "Dezavantajlı arkadaşlarımızla da paylaşmak için 'Dalmak Özgürlüktür' adında bir sosyal sorumluluk projesi düzenliyoruz. Projemizin bugün ilk aşamasını tamamlamaktayız. Çocuklarımıza serbest dalış hareketleri öğretiyoruz. Suya adaptasyonlarını sağlıyoruz. Bizler onlarla tanışıyoruz, onlar bizlerle tanışıyor, ailelerle tanışıyoruz ve bir güven ortamı oluşturuyoruz. Etkinliğimizin ikinci aşamasında çocuklarımız tüplü dalış yapacak. Etkinliğimizin ikinci aşamasının da en kısa sürede olmasını planlıyoruz" dedi.

"Amacımız engelli dezavantajlı çocuklarımızı suyla birlikte engelleri aşmalarını sağlamak"

Grubun kurucularından Hacettepe Üniversitesi Su altı Sporları Topluluğu üyesi Batuhan Yılmaz da "Etkinliğimizdeki amacımız, engelli dezavantajlı çocuklarımızın, bir günlüğüne de olsa suyla engelleri aşmalarını sağlamak ve onları mutlu etmek. Ne mutlu onları mutlu edebildiysek" diye konuştu.

"Çocuğumuzun sosyalleşmesi ve hayata karşı stres düzeyinin azalmasını hedefliyoruz"

Çocuğunu eğitime getiren Belma Güngör ise şunları aktardı:

"Çocuğumuzun sosyalleşmesi, yüzmeyle ilgili motivasyonu, hayata karşı stres düzeyinin azalmasını hedefliyoruz. Onun için faydalı olacağını yaşayarak da gördüm, çok faydalı. Bu insanlarla karşılaşması, gönüllü insanlarla girdiği iletişim bile çok değerli. Yüzme zaten çok güzel bir spor. Bu projeden dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

Mesut Akgül, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

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