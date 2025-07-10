Engelli Hukukçulara Erişim Çağrısı

GÖRME Engelli Evrensel Hukukçular Derneği Başkanı Avukat Şerif Ali Mutlu, '10 Temmuz Dünya Hukukçular Günü' nedeniyle yaptığı açıklamada, "Adalet mekanizması içerisinde adalet hizmeti sunucularının eğitilmesi gerektiğini düşünüyorum. Engelli hakları konusunda farkındalık eğitimleri verilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Görme Engelli Evrensel Hukukçular Derneği Başkanı Avukat Şerif Ali Mutlu, '10 Temmuz Dünya Hukukçular Günü'ne ilişkin açıklamada bulundu. Mutlu, Ankara'da yapılacak olan yeni adalet binasının fiziki açıdan engelli bireylere yönelik yapılmasını talep ettiklerini belirterek, "Görme Engelli Evrensel Hukukçular Derneği olarak özellikle adalete erişilebilirlik konusu bizim açımızdan çok çok değerli, vatandaşlarımızın ve engelli hukukçuların adalet saraylarına, adalet hizmetine erişilebilirliği; bunun önündeki engellerin kaldırılması için adalete erişilebilir raporu düzenledik. Bunu Bekir Bozdağ Beyefendi'ye de zamanında verdik. Aynı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdik. Cumhurbaşkanlığı'na ilettik. Bununla ilgili çalışmaların yapılmasını umutla bekliyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl sonra hizmete girecek olan Ankara Adalet Sarayı inşaatı noktasında da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na söz konusu Adalet Sarayı'nın hangi esaslarda engellerinin erişilebilirlik koşullarının taşıması gerektiği yönünde de ayrıntılı raporlar verdik. Ben özellikle adalet mekanizması içerisinde adalet hizmeti sunucularının eğitilmesi gerektiğini düşünüyorum. Engelli hakları konusunda farkındalık eğitimleri verilmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'HERKES YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YASAL ÇERÇEVEDE YERİNE GETİRMELİ'

Hukukçuların kitaplara erişiminin çok önemli olduğunu belirten Mutlu, "Hukukçular olarak 'Bilgimiz farkımızdır, farkımız da bilgimizdir' diyebilmemiz için bilgilenmenin temel kaynağı olan kitaplara erişmemiz gerekir. Kitaplar 6279 sayılı yasa çerçevesinde; bu kanun çerçevesinde yayınevlerinin dijital ortamda mutlaka ve mutlaka birer örneğini Milli Kütüphane'ye vermeleri zorunludur. Verilmediği takdirde idari para cezası var. Biz hiç kimseye para cezası verilsin, diye uğraşmayız. Ancak herkes yerine getirmesi gereken yükümlülükleri anayasal ve yasal çerçevede yerine getirmek zorunda. Yasanın almış olduğu tedbirler doğrultusunda güvenceler yani telif hakları ve benzeri de korunacak şekilde bu eserlerin Milli Kütüphane'ye teslim edilmesi gerekir ki engelli vatandaşlarımız ve engelli hukukçular, öğretmenler, aynı şekilde engelli psikologlar, sosyal hizmet uzmanları eserlere ulaşabilsinler ve kendileri diğer meslektaşlarıyla birlikte bu alanda ülkemize, kamuya hizmet edebilsinler" diye konuştu.

Haber-Kamera: Gizem CENGİL-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,