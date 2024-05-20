Engelli öğrenciler itfaiyeci oldu - Son Dakika
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Engelli öğrenciler itfaiyeci oldu

Engelli öğrenciler itfaiyeci oldu

Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Dünya Engelliler Haftası'nda özel öğrencileri ağırladı. İtfaiye Müdürlüğü'nün Kışla Merkez İstasyonu'nda gerçekleşen buluşmada kentteki Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nden 10 öğrenci ve aileleri, itfaiyeci olmanın mutluluğunu ve yardıma koşmanın heyecanını yaşadı.

20.05.2024 12:59  Güncelleme: 13:59
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(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Dünya Engelliler Haftası'nda özel misafirlerini ağırladı. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nden 10 öğrenci itfaiyeci oldu, engel tanımayarak yardıma koştu.

Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Dünya Engelliler Haftası'nda özel öğrencileri ağırladı. İtfaiye Müdürlüğü'nün Kışla Merkez İstasyonu'nda gerçekleşen buluşmada kentteki Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nden 10 öğrenci ve aileleri, itfaiyeci olmanın mutluluğunu ve yardıma koşmanın heyecanını yaşadı.

İtfaiye Müdür Vekili Mehmet Ali Demirkol, özel çocuklara itfaiye görevleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Temsili ihbar değerlendirildi, yeni itfaiyeciler olay yerine itfaiye aracıyla hareket etti. Merdivenli aracın sepetine bindirilen engelsiz itfaiyecilere kurtarma çalışmaları hakkında pratik yaptırıldı.

Kaynak: ANKA

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