Engelli Tenisci Zeliha Olimpiyat Hedefinde

Babasının aracını satarak turnuvaya gönderdiği Şırnaklı engelli tenisçi Zeliha Aksak, olimpiyat hedefiyle çalışıyor.

Merkeze bağlı Kaymakam Çeşme köyünde doğup büyüyen Zeliha Aksak'ın (20), kalça kırığı ve skolyoz (omurga eğriliği) hastalığı nedeniyle sağ ayağı sol ayağından 7 santimetre kısa kaldı.

Köy korucusu baba ile ev kadını annenin 6 çocuğundan en büyüğü olan Zeliha, tenis antrenörü olan öğretmeni Hüseyin Buğa ve okul müdürü İsmail Zeyrek'in desteğiyle 2019'da tekerlekli sandalye tenisine başladı.

Kendisini günden güne geliştiren Zeliha Aksak, 2020 yılında babasının sattığı kamyonetin parasıyla Antalya'da yapılan turnuvaya katıldı.

Antrenörü Buğa'nın çalıştırmasıyla 2021'de milli takıma seçilen Zeliha, federasyon tarafından Antalya'da düzenlenen, uluslararası turnuvalar olan "Megasaray Open", "MTA Open" ve "KrosMedical Open" tekerlekli sandalye tenis turnuvalarına davet edilerek Türkiye'yi temsil etti.

Manisa'nın Demirci ilçesinde 2022'de gerçekleştirilen "Tekerlekli Sandalye Tenis Akıncılar Klasman Turnuvası"nda 3 kategoride birinci olan başarılı sporcu, 2023'te junior kategorisinde dünya dördüncülüğü elde ederek, 18 yaş üstü dünya sıralamasında 52'nci sıraya yerleşti.

Antrenmanlarını sürdüren Zeliha Aksak, başarılarından elde ettiği gelirle minibüs alan babasına destek verdi.

Başarılarıyla ailesinin gururu olan Zeliha'nın hedefi Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'na katılmak.

"Şu an antrenmanlarıma babam araçla beni getiriyor"

Paralimpik tenisçi Zeliha Aksak, AA muhabirine, 6 yıl önce okul müdürünün yönlendirmesiyle başladığı teniste Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlarında çeşitli dereceler elde ettiğini söyledi.

Dar gelirli bir ailenin çocuğu olarak büyüdüğünü anlatan Zeliha, güvenlik korucusu olan babasının eğitimine destek verdiğini belirtti.

Babasından spora yöneldiğinde de büyük destek gördüğünü ifade eden Zeliha Aksak, şöyle konuştu:

"Babamın en büyük hedefi beni olimpiyatlarda görebilmek. Maddi manevi bana destek veriyor. Aracı vardı. 2020'de katıldığım ilk turnuvada aracını satıp beni turnuvaya gönderdi. Daha sonra turnuvalardan kazandığım parayla babama yeni bir araç alması için destek verdim. Yeni aldığımız aracın büyük ve geniş olması gerekiyordu çünkü 2 sandalyem, malzemelerim var, onun için minibüs aldık. Şu an antrenmanlarıma babam bu araçla beni getiriyor. Onun getiremediği günlerde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün servisini kullanıyorum."

Bu yıl yer aldığı turnuvada Dünya Şampiyonası'na katılım hakkı kazandığını anlatan Zeliha Aksak, hedefinin olimpiyatlara katılmak olduğunu belirtti.

Los Angeles'ta yapılacak olimpiyatlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek ve Türk bayrağını göndere çektirmek istediğini dile getiren Zeliha, "Haftanın 3 günü antrenörümle, diğer günlerde ise evde çalışmalarımı sürdürüyorum. Yoğun bir şekilde 2028 Olimpiyatları'na hazırlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Anne ve baba gururlu

Baba Sabri Aksak, kızının sporda başarılı olmasının gururunu yaşadıklarını söyledi.

Kızının teniste iyi bir yere gelmesi için aracını sattığını aktaran Aksak, şunları kaydetti:

"Milli formayla görünce kızımla gurur duyuyorum. Zeliha en büyük çocuğum. Onun da desteğiyle tekrar bir araç aldık. Haftanın belirli günlerinde onu antrenmana götürüyorum. Önce onun spora gitmesine pek gönlümüz yoktu, sonra çok istediğini görünce onu kıramadık, gönderdik, iyi ki göndermişiz. Bundan sonra de kızım için elimden ne geliyorsa yapacağım. Daha önce kamyonetimiz vardı, onu Zeliha için satmıştım. Şimdi minibüs aldık. Minibüsle onu bazen antrenmana götürüyorum."

Anne Meryem Aksak ise kızının sporda başarılı olmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Çok sevinçliyiz, kızımın başarılarından dolayı da çok gururluyuz." diye konuştu.