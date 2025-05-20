Engelli Yusuf'un Azim Dolu Hikayesi

Sultanbeyli'de doğuştan bir kolu ve bacağı olmadan dünyaya gelen engelli Yusuf İslamoğlu, tüm zorluklara rağmen hem hayallerini gerçekleştirdi hem de kendi işinin patronu oldu.

Oto yedek parça dükkanı işleten İslamoğlu, 1992 yılında sağ kolu ve bacağı olmadan hayata gözlerini açtı. Yüzde 90 engelli raporuna sahip olan 33 yaşındaki İslamoğlu, fiziksel kısıtlılıklarına rağmen hayata sıkı sıkıya tutundu.

Çocukluğundan itibaren kendi başına yaşamayı öğrenen, sol ayağıyla ve sol eliyle yemek yiyip teknolojik cihazları kullanan İslamoğlu'nun hayatı, azim, mücadele ve inanç dolu başarı hikayesine dönüştü.

"Sol ayağım, benim sağ elim gibi"

İslamoğlu, AA muhabirine, doğduğunda ailesinin büyük şok yaşadığını dile getirerek, kolunun ve bacağının olmadığını görünce bu durumu kabullenmelerinin zaman aldığını söyledi.

10 Aralık olarak geçen kimlik tarihinin bu nedenle doğumdan bir ay sonra düzenlendiğini aktaran İslamoğlu, "Her ne kadar bu durumda dışarıdan 1-0 geride gibi görünsem de ben kendimi hayata karşı 3-1 önde sayıyorum çünkü hem mücadele etmeyi öğrendim hem ayakta durmayı başardım hem de severek ve isteyerek hayatımı paylaştığım biriyle evlendim." diye konuştu.

İslamoğlu, sol ayağıyla yemek yemeyi, yazı yazmayı, çay içmeyi, kağıt yırtıp katlamayı ve bilgisayar ile mobil cihazları kullanmayı öğrendiğini belirterek, "Benim için bu beceriler bir içgüdüyle gelişti. Hiç kimse bana 'Ayağınla yaz.' demedi. Zamanı geldiğinde kendiliğinden öğrendim. Normal bir insan için sağ el neyse, benim için de sol ayak ve sol el odur." ifadelerini kullandı.

Okul kaydı yaptırmak istediğinde birçok kurumun kendisini kabul etmeyip rehabilitasyon merkezlerine yönlendirmek istediğini anlatan İslamoğlu, Merkez İlköğretim Okulu Müdürü Kenan Yıldız'ın desteğiyle eğitim hayatına başladığını kaydetti.

İslamoğlu, "Müdür Bey, 'Ayağınla dumanı tüten bir ev çizebilir misin?' diye sordu, ben de çizdim. Bu çizimle kayıt kabul edildi. İlkokuldan liseye kadar Sultanbeyli'de okudum. Liseden sonra Adalet Meslek Yüksekokulunu kazandım." dedi.

"Savcı olma hayalim vardı"

Küçüklüğünden beri hayalinin savcı olmak olduğunu anlatan İslamoğlu, şöyle devam etti:

"Bir seminerde hocamız bana durumumdan dolayı savcı olamayacağımı söyledi. Araştırınca gerçekten de olamayacağımı öğrendim. Hayatımın en büyük yıkımını o zaman yaşadım. İki ay boyunca duygusal olarak çok zorlandım. Dedim ki, 'Savcı oldun, maaşın yattı ama maaşı çekmeye elin yok. Sana bir ömürlük eş lazım.' Bunu düşündüm. Bir ortak arkadaşımız sayesinde eşimle tanıştım. Tezini yazmasına yardımcı oldum, muhabbetimiz ilerledi."

İslamoğlu, evlilik teklifini otobüste mikrofonla yaptığını söyledi.

Müstakbel eşinin döneceği otobüse bilet aldığını belirten İslamoğlu, "Yan koltuğuna kendime yer ayırttım. Oturduğu koltuğa yüzüğü yerleştirdim. Muavine mikrofon olup olmadığını sordum. Mikrofonla yolculara seslenip evlenme teklifi ettim. Otobüsteki yaşlı bir teyze 2 saat boyunca ağladı. Bu anı hiç unutamam." diye konuştu.

"Kendi işimin patronu oldum"

İslamoğlu, evlenmesinin ardından farklı sektörlerde engelli kontenjanından iş bulduğunu, son olarak büyük yedek parça firmasında finans sorumlusu olarak çalıştığını dile getirdi.

Zamanla kendi işini kurmaya karar verdiğini aktaran İslamoğlu, "Bugün Sultanbeyli'de kendi oto yedek parça dükkanımı işletiyorum. Hem geçimimi sağlıyorum hem de kendi ayaklarım üstünde duruyorum. Bu benim için çok önemli bir gurur." ifadelerini kullandı.

İslamoğlu, gündelik hayatta çevresinden sürekli şaşkınlık içeren tepkiler aldığını, sol ayağıyla yemek yediğini görenlerin "Dökmeden yiyebiliyor mu?" diye şaşırdığını kaydetti.

Bankaya giderken cebine para koymak isteyenlerin olduğunu anlatan İslamoğlu, aracına binip gittiğini görünce herkesin çok şaşırdığını dile getirdi.

İslamoğlu, "Bu dünyaya bir sebeple getirildik. O da en güzel şekilde yaşamak ve kulluğumuzu yerine getirmek. Ben hayatı lezzetli buluyorum." şeklinde konuştu.