Engelli bireyleri denizle buluşturan Engelsiz Plajı'nda son hazırlıklar yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, engeli olan vatandaşların konforu düşünülerek yapılan "Engelsiz Plajlar", bu yaz da binlerce ziyaretçiyi denizle buluşturacak.

Geçen yıl 44 bin kişiye hizmet veren Konyaaltı Sahili'ndeki plaj, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından bakım ve onarımı yapılarak engelli bireylerin kullanabileceği hale getiriliyor.

Bu kapsamda engelli bireylerin denize ulaşımını sağlayacak yatay asansör sistemi de yenileniyor.

Tüm yaş grubundaki engelli bireylerin faydalandığı plajda çalışmaların kısa sürede tamamlanarak yaz sezonuyla birlikte hizmete açılması planlanıyor.