EPP hakkında usulsüz fon iddiasıyla EPPO soruşturması başlatıldığı öne sürüldü

Avrupa Kamu Savcılığının (EPPO), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de mensubu olduğu siyasi aile Avrupa Halk Partisini (EPP), "danışmanlık sözleşmelerinde fonların usulsüz kullanıldığı" şüphesiyle soruşturduğu öne sürüldü.

Süddeutsche Zeitung, Follow the Money ve Inside Story'nin ortak haberine göre EPPO, EPP'nin 2024 seçimleri öncesinde 2 Yunan danışmanla yaptığı, toplam değeri 500 bin avroyu aşan sözleşmelerde fonların usulsüz kullanıldığı şüphesiyle soruşturma başlattı.

Haberde değerlendirmelerine yer verilen eski EPP çalışanları, Yunan danışmanlara ödenen ücretlerin yaptıkları işle orantılı olmadığını ileri sürdü.

Danışmanlar ise bu değerlendirmeye itiraz ederek, aldıkları paranın bir bölümünü daha sonra iade ettiklerini savundu.

EPPO, AA muhabirinin konuya ilişkin sorusuna verdiği yazılı yanıtta, devam eden "olası işlemleri veya bunların sonucunu" tehlikeye atmamak için yorum yapamayacağını bildirdi.

EPP de konu hakkında kendilerine resmi bildirim yapılmadığını belirtti.

Haberde, siyasi gruplara finansman sağlayan AP'nin, seçim döneminde danışmanlık sözleşmelerinin maliyetlerini aşırı yüksek bularak harcamaların tamamını karşılamayı reddettiği, yalnızca başlangıçta yapılan 110 bin avroluk ödemeleri karşıladığı, yaklaşık 350 bin avroluk tutarı ise EPP'nin kendi kaynaklarından ödemek zorunda kaldığı iddiasına yer verildi.

Alman siyasetçi von der Leyen'in de mensubu olduğu Avrupa'daki merkez sağ partileri bir araya getiren EPP, "AP'nin en büyük siyasi grubu" konumunda bulunuyor.