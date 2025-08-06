Epstein Davasında Mağdurların Kimlik Endişesi - Son Dakika
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Epstein Davasında Mağdurların Kimlik Endişesi

06.08.2025 13:36
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Epstein dosyasının belgelerinin açıklanma talebine mağdurlardan itiraz geldi; kimlikleri gizli kalsın.

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin büyük jüri belgelerinin kamuoyuna açıklanması talebi ardından mağdurlar, kimliklerinin açığa çıkmasından endişe ediyor.

ABD'de yayın yapan Axios sitesinin haberine göre, Epstein davasının iki mağduru, dosyalara ilişkin büyük jüri belgelerinin kamuoyuna açıklanması talebine karşı federal yargıç Richard Berman'a mektup gönderdi.

Davada "önceliğin zengin adamları korumak" olduğu eleştirilerinde bulunan mağdurlar, kimlik bilgilerinin tamamen gizli tutulmasını talep etti.

Mektupta mağdurlar, "Buradaki en yüksek önceliğin mağdurlar, adalet ya da çocuk istismarıyla mücadele olduğundan emin değilim." ifadeleriyle endişelerini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Temmuz'da Adalet Bakanlığından Epstein'le ilgili büyük jüri ifadelerinin yayınlanmasını talep etmişti.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile son günlerde kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgelere yönelik yürüttüğü incelemeyle gündeme gelmişti. Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein'e ait binlerce görüntünün incelendiğini aktarmıştı.

İnceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik bir mektup yazmasını istediğini, bu mektuplardan birinin de Trump'a ait olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Epstein Davasında Mağdurların Kimlik Endişesi - Son Dakika

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