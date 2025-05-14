Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir tırda yapılan aramada 2 düzensiz göçmen yakalandı, tır sürücüsü tutuklandı.
Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolunda yaptıkları uygulama esnasında E.T'nin kullandığı tırı durdurdu.
Tırda yapılan aramalarda 2 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli tır sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.T, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Erbaa'da Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?