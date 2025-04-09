Erbaa'da yağmur yerini kar yağışına bıraktı
TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
İlçe merkezine 25 km mesafede yer alan Gümüşalan köyünde başlayan kar yağışı nedeniyle çiçek açan ağaçlar kar altında kaldı. Baharı beklerken kış yeniden etkisini gösterdi. Kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışının don olayı yaşatabileceğini söyleyen Gümüşalan köyü sakini Ahmet Altuntaş, "Eğer hava don olayına dönüşmezse, yağan kar yağışı oldukça faydalı olacak" dedi.
Son Dakika › Güncel › Erbaa'da Kar Yağışı Baharı Unutturdu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?