Erbaa\'da Lisede Yangın Çıktı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir lisede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Abdülhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenler odasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Okuldaki öğrenciler tahliye edildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında öğretmenler odasında hasar oluştu.