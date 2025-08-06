Erbaa\'da Orman Yangını Kontrol Altında

BAŞKAN KARAGÖL: YÜZDE 99 ORANINDA KONTROL ALTINDA DİYEBİLİRİZ

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, orman yangınına ilişkin, "Maalesef vericinin elektrik kesintisinden sonra devreye giren sistemi ile alakalı yangın çıktı. Şu anda ters bir durum olmazsa, ters bir rüzgar oluşmazsa yüzde 99 kontrol altına alındı diyebiliriz. 50 hektarlık bir alanda yangın yaşandı. Akşam saatlerinde ters bir rüzgar olmazsa söndürme çalışmaları tamamlanacak" dedi.

Diğer yandan yangında 50 hektar orman ile özel bir GSM operatörüne ait verici zarar gördü. Ayrıca Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, GSM vericisinin olduğu alanda inceleme başlattı.

İbrahim UĞUR/TOKAT,