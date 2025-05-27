Tokat'ın Erbaa ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Nejdet K. yönetimindeki 60 AU 145 otomobil, D-100 kara yolu Erek Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Fatma K. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Erbaa’da Otomobil Devrildi, 2 Yaralı - Son Dakika
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