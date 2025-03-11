Erbakan: Suriye'deki Çatışmalar Derinleşiyor - Son Dakika
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Erbakan: Suriye'deki Çatışmalar Derinleşiyor

Fatih Erbakan, Suriye'deki etnik çatışmaların dış güçlerce körüklendiğini ve barış çağrısı yaptı.

11.03.2025 11:36
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(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, " Suriye'de perde gerisindeki dış güçlerin etnik ve mezhepsel çatışmalara ivme kazandırmaya yönelik sinsi adımlarının geçmişte bu ülkede yaşanan ayrıştırıcı politikalarla ortaya çıkan toplumsal yaranın daha da derinleşmesine ve kangrenleşmesine yol açacağı muhakkaktır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Suriye'de perde arkasındaki dış güçlerin etnik ve mezhepsel çatışmaları körüklediğini belirten Erbakan, bölgedeki dış güçlerin rolüne dikkati çekti. Erbakan, "Suriye'de perde gerisindeki dış güçlerin etnik ve mezhepsel çatışmalara ivme kazandırmaya yönelik sinsi adımlarının geçmişte bu ülkede yaşanan ayrıştırıcı politikalarla ortaya çıkan toplumsal yaranın daha da derinleşmesine ve kangrenleşmesine yol açacağı muhakkaktır" ifadelerini kullandı.

"Suriye'nin bölünmesi İsrail'e hizmet eder"

Suriye'nin bölünmesinin İsrail'in uzun vadeli planlarına hizmet edeceğini kaydeden Erbakan, "Suriye'nin etnik temelli ve mezhepsel olarak iç çatışmaya sürüklenerek bölünmesinin Siyonist İsrail'in Arz-ı Mev'ud projesine hizmet etmekten başka bir şeye yaramayacağını ve bundan Türkiye'nin de derinden etkileneceğini bilmek gereklidir" dedi.

"Suriye'nin üniter yapısının korunması şart"

Suriye'nin üniter yapısının korunması ve iç barışın sağlanmasının bölgedeki istikrar için kritik önemde olduğunu belirten Erbakan, taraflar arasında gerginliğin ortadan kaldırılması için diyalog ve işbirliğinin şart olduğunu kaydetti. Erbakan, "Suriye'nin üniter yapısının ve toprak bütünlüğünün korunması, adil bir düzenin kurulması, taraflar arasında gerginliğin ortadan kaldırılması, barış ve kardeşliğin sağlanması, karşılıklı diyalog ve iş birliğinin sağlanması büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

"Sorunların barışçı yollardan çözümü Türkiye'nin de yararına"

Erbakan, Suriye'de sorunların devam etmesinin bölgesel barış ve istikrarı tehdit etmeye devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeniden Refah Partisi olarak diyoruz ki; Suriye'de sorunlar devam ettiği müddetçe bölgemizde barışın ve istikrarın tehdit altında kalacağı muhakkaktır. Bu nedenle, ilgili taraflar arasındaki sorunların bir an önce barışçı yollardan çözüme kavuşturulması Suriye'nin olduğu kadar Türkiye'nin ve diğer bölge ülkelerinin de yararına olacaktır.

Bu arada Türkiye'de iktidarın her iki ülkenin çıkarına uygun olacak şekilde ilişkileri iyi niyet çerçevesinde ve yapıcı adımlarla geliştirmesi, ortaya çıkan sorunların tarafı olmak yerine, sorunların barışçı yollarla çözüme kavuşturulması konusunda her türlü katkıyı sunması, Suriye'de iç barış ve kardeşliğin tesisi için güçlü, kalıcı ve dostane adımları atması gereklidir."

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, Türkiye'nin bölgedeki barış sürecinde etkin bir rol üstlenmesi gerektiğini, diyalog ve diplomasiye öncelik verilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

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