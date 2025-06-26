Erbaş\'tan Din Eğitimi Vurgusu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sahih kaynaklara dayalı doğru bilginin kılavuzluğunda sunulan din eğitimi, insanoğlunun en temel ihtiyaçlarındandır." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'taki Hacı Şeyh Şamia İşkodra İmam Hatip Lisesinin 2024-2025 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenine, Erbaş'ın yanı sıra eğitimciler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Erbaş, bir milletin varlığını devam ettirecek en temel unsurun, iyi yetiştirilmiş, donanımlı, ahlaklı ve erdemli nesiller olduğunu belirtti.

Eğitimin, bir milletin gelecek tasavvurunun ve hürriyet arzusunun odağında yer alan bir faaliyet olduğuna işaret eden Erbaş, "Din eğitimi ise insanın Rabb'iyle, toplumla ve çevreyle olumlu ilişkiler kurmasını temin etmeye yönelik bir idealin ifadesidir. Sahih kaynaklara dayalı doğru bilginin kılavuzluğunda sunulan din eğitimi, insanoğlunun en temel ihtiyaçlarındandır." ifadelerini kullandı.

Erbaş, doğru şekilde karşılanamayan ihtiyaçların, istismara neden olan bir zemin oluşturduğunu aktararak, İmam Hatip okullarının, Türkiye ve dünyada dini bilginin güvenliği ve güzel ahlakın yaygınlaştırılması konularında önemli rol oynadığını vurguladı.

"Sadece dini bilgilerde değil sosyal ve pozitif bilimlerde de aranan insan olmalısınız"

Çağın insanının yaşadığı sorunların büyük ölçüde ahlaki değerlerle ilgili olduğunu dile getiren Erbaş, "Bugün bilimsel ve teknolojik açıdan büyük gelişmeler kaydedilmesine rağmen, aynı başarı insani değerler açısından maalesef ortaya koyulamamıştır. Aksine düne göre ciddi anlamda gerileme yaşanmış, sosyal, kültürel açılardan devasa krizler hayatı her yandan kuşatmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, gençlerin, zihin ve gönül dünyalarını bilgi, hikmet ve ahlakla tezyin etmesi, her türlü kötülükle bilinçli ve planlı şekilde mücadele etmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Unutmamalısınız ki kötülüklerle mücadele, bilgi, emek, sabır, metanet ve dirayet ister. Bunun için okumaya, öğrenmeye devam etmelisiniz. Kendinizi çok iyi yetiştirmelisiniz. Çağın gerektirdiği bilgiye ve donanıma mutlaka sahip olmalısınız. Sadece dini bilgilerde değil sosyal ve pozitif bilimlerde de aranan insan olmalısınız."

Başkan Erbaş, Hacı Şeyh Şamia İşkodra İmam Hatip Lisesinin eğitime başladığı 1991'den bu yana 3 bine yakın mezun verdiğini ifade ederek, mezuniyetin ilim yolunda bir son değil, daha büyük hedef ve idealler için yeni başlangıç olduğunu vurguladı.