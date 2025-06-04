Erbaş ve er-Rabia'dan Hac Görüşmesi - Son Dakika
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Erbaş ve er-Rabia'dan Hac Görüşmesi

04.06.2025 17:25
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Suudi Arabistan Hac Bakanı er-Rabia, Diyanet Başkanı Erbaş'ı Mekke'de ziyaret etti.

- Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı er-Rabia'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a ziyaret

MEKKE - Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er-Rabia, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mekke'de ikili temaslarda bulunuyor. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er-Rabia, Mekke'de Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı ziyaret etti. Din Hizmetleri Ataşelik binasında gerçekleşen görüşmede Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Suudi Arabistan'ın özverili ve gayretli bir şekilde hacılara sunmuş olduğu hizmetleri takdirle takip ettiklerini kaydetti. Başkan Erbaş, hacılara güzel bir ibadet ortamı sunmak için yaptıkları çalışmalar ve hızlı müdahaleler için Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığına teşekkür etti.

Türkiye olarak 2025 hac sezonunda vatandaşların en iyi şekilde hizmet alabilmesi için yürüttükleri çalışmalarla ilgili konuşan Başkan Erbaş, hac öncesinde kapsamlı eğitim ve bilinçlendirme programlarının düzenlendiğini, din görevlileri, idari ekipler ve sağlık personelinden oluşan uzman kadrolar eşlik edecek şekilde planlamaların yapıldığını aktardı.

"Mavi yelekliler, sahada hacılara her türlü destek ve rehberlik hizmetini vermek üzere hazırdır"

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hizmet standartlarını yükseltmeye devam ettiklerini belirten Başkan Erbaş, "Mavi yelekliler ekibimiz sahada hacılara her türlü destek ve rehberlik hizmetini vermek üzere hazırdır. Hacıların güneş çarpmasından korunmaları için güneşlikler dağıtılmış, kaybolma riskini önlemek amacıyla tüm hacılara ön ödemeli sim kartları temin edilmiştir. Tüm bu hizmetler, hacıların konfor ve güvenliğini önceleyen hassas bir organizasyon çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Beslenme ve sağlık alanında da özel çalışmalar yapılmıştır. Çölyak hastaları için glutensiz mutfak hizmete açılmış, Mekke ve Medine'deki Diyanet hastanelerinde tedavi gören hastalar için özel diyet yemekleri hazırlayan ayrı bir mutfak kurulmuştur. Dijital sağlık sistemi devreye alınmış, ihtiyaç duyan hacılara ücretsiz ilaç temin edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Hacılara sunulan hizmet faaliyetlerini Suudi Arabistan'ın ilgili makamlarıyla sürekli ve etkili bir iş birliği içerisinde sürdürdüklerini kaydeden Başkan Erbaş, hacıların hizmetinde gösterdikleri üstün gayret ve desteklerinden dolayı Suudi Arabistan yetkililerine teşekkür etti.

Dr. Tevfik er-Rabia: "Türkiye olarak hacıların huzur içinde ibadetlerini yerine getirebilmeleri adına yürüttüğünüz çalışmalar, örnek alınacak niteliktedir"

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Dr. Tevfik er-Rabia ise, Diyanet İşleri Başkanlığının hacı adaylarına sunduğu kapsamlı hizmet anlayışını ve gösterdiği yüksek hassasiyeti takdirle karşıladıklarını belirterek, Başkan Erbaş'a teşekkür etti. Güçlü iş birliğinin, hac organizasyonun en güzel şekilde gerçekleştirilmesine katkı sunduğunu dile getiren Bakan Dr. Tevfik er-Rabia, "Özellikle Türkiye Cumhuriyeti olarak hacıların huzur, güvenlik ve sağlık içinde ibadetlerini yerine getirebilmeleri adına yürüttüğünüz çalışmalar, teknolojiyle harmanlanmış yenilikçi uygulamalar, güçlü organizasyonel yapı ve insan odaklı yaklaşımınız örnek alınacak niteliktedir" dedi.

Ziyarette, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Prof. Dr. Emrullah İşler, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ve Kadir Dinç, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Dr. Hasan Güçlü, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Riyad Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Ramazan Muslu, Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz da yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Erbaş ve er-Rabia'dan Hac Görüşmesi - Son Dakika

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