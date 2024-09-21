Ercan Güven'e Taziye Mesajı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden spor yazarı Ercan Güven için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, taziye mesajında, "Milliyet Gazetesi spor yazarı, Türkiye Spor Yazarları Derneği üyesi Ercan Güven'in vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Spor basınının usta kalemlerinden olan Ercan Güven'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, spor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.