Erenler'de Kaçakçılık Operasyonu

Sakarya'nın Erenler ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 12 bin 350 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 43 paket kaçak sigara, 1 ruhsatsız tabanca ve 9 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi H.K. (27) hakkında adli işlem başlatıldı.