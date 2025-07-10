Ergene\'de Otluk Alanda Yangın

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Velimeşe Mahallesinde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
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