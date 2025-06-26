Ergene\'de Tekstil Fabrikasında Yangın

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Velimeşe Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasının ram bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın fabrikada hasara neden oldu.
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