Ergin Keleş Öğrencilerle Buluştu

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor'un Teknik Direktörü Ergin Keleş, Kastamonu Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Topluluğu tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda "Kitap gibi hayat: Ergin Keleş ile yeşil sahalardan liderliğe" konferansı düzenlendi.

Keleş, konferansta yaptığı konuşmada, gençlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Önemli olanın mücadele etmek olduğunu belirten Keleş, "Başarısızlıktan korkmayın. Başarı ile başarısızlık, aynı yolun iki farklı parçasıdır. Tehlikeli olan, yolda giderken vazgeçmektir." dedi.

Tavsiyeleriyle geçlere ilham veren Keleş, başarıya giden yolda network kurmanın önemine vurgu yaparak, "Yalnızca hayal kurmak yeterli değil. Ancak sağlam bir planlama süreci ile hedefe ulaşılabilir." diye konuştu.

Öğrencileri GMG Kastamonuspor'un play-off maçlarını davet eden Keleş, desteklerinin kendilerine güç vereceğini söyledi.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Tekin tarafından Keleş'e teşekkür plaketi verilmesinin ardından öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.