Ergün Canan Hakkari Barosu Başkanlığı\'na Yeniden Seçildi

Hakkari Barosu 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, avukat Ergün Canan bir oy farkla yeniden baro başkanlığına seçildi.
Halife Derviş Mahallesi'ndeki baro binasında yapılan genel kurul toplantısı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle başladı.
Ardından oy kullanma işlemine geçilmesiyle, baroya üye 193 avukattan 149'u oy kullandı.
2 listenin yarıştığı seçimde mevcut başkan Canan 75, diğer aday Dindar Koç 74 oy aldı.
Yeniden seçilerek güven tazeleyen Canan, seçime ilgi gösteren tüm meslektaşlarına teşekkür etti.
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