Erinç Sağkan TBB Başkanı Seçildi - Son Dakika
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Erinç Sağkan TBB Başkanı Seçildi

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TBB 38. Olağan Genel Kurulu'nda Erinç Sağkan, 309 oyla yeniden başkan olarak seçildi.

08.12.2024 18:32
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(ANKARA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) 38'inci Olağan Genel Kurulu'nda, Erinç Sağkan yeniden başkanlığa seçildi.

TBB 38'inci Olağan Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı. Genel Kurul'da başkanlık için mevcut TBB Başkanı Erinç Sağkan, Samsun Barosu'na kayıtlı avukat Emrah Yavuzcan ve Muş Barosu'na kayıtlı avukat Mehmet Zahit Söylemez yarıştı.

Divan Başkanı Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, yapılan seçimde 355 delegenin oyundan 347'sinin geçerli, 3'ünün ise geçersiz sayıldığını açıkladı. Köroğlu, açıklamasının devamında Mehmet Zahit Söylemez'in 10 oy, Emrah Yavuzcan'ın 11 oy, Erinç Sağkan'ın ise 309 oy aldığını bildirdi.

Yeniden başkan seçilen Erinç Sağkan, teşekkür konuşmasında şunları kaydetti:

"Buradan 3 yıl önce mesleğimiz için, meslektaşlarımız için bir umudu hep birlikte hayata geçirmiştik ancak bu umut aynı zamanda üzerimize biliyorsunuz çok da büyük bir sorumluluk yüklemişti. 3 yıldır aslında hiçbir gece rahat uyuyamamın sebebi işte bu sorumluluktu. 3 yılın sonunda buraya çıktığımda bizleri destekleyerek o gün değişimi hayata geçirenleri mahcup eder miyim kaygısı 3 yıldır bir gece bile rahat uyumamama sebebiyet vermiştir. İşte gerek dün yaptığımız genel kurulun ilk günü oradaki tartışmalar ve genel kurulun 3 yıllık sürece ilişkin çok kıymetli değerlendirmeleri gerekse bugünkü çıkan sonuç kendi adıma büyük bir huzuru da yanında getirdi. Çünkü artık bu 3 yıl yaptığımız çalışmalarla birlikte üreterek, beraber mücadele ederek, bizi destekleyenleri, bize inananları bu ülkeye umut olanları mahcup etmediğimizi gösterdik. Hepinize bunun için ayrı ayrı teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: ANKA

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