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Eruh-Şırnak kara yolu tek yönlü ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Eruh-Şırnak kara yolu tek yönlü ulaşıma açıldı

Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan Eruh-Şırnak kara yolu, tek yönlü olarak trafiğe açıldı. Şırnak'ta ise 19 köy ve mezranın yolu hala ulaşıma kapalı.

Eruh-Şırnak kara yolu tek yönlü ulaşıma açıldı
27.01.2024 - 14:42,  Güncelleme: 14:43
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1) ERUH-ŞIRNAK KARA YOLU TEK YÖNLÜ ULAŞIMA AÇILDI

SİİRT'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan Eruh- Şırnak kara yolu, tek yönlü ulaşıma açıldı. Şırnak'ta da etkili olan yağışla 19 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Siirt ve Şırnak'ta etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Siirt'te dün gece etkili olan kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapanan Eruh- Şırnak kara yolunun Meşindağı Geçidi, Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekiplerinin çalışmasıyla tek yönlü olarak trafiğe açıldı. Ekiplerin yol genişletme çalışmaları devam ediyor. Şırnak'ta ise 19 köy ve mezranın yol ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolları açma çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA
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